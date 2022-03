'Home and Away': week 11 (2022) - PREVIEW

Zon, zee, strand. Het lijkt wel het paradijs op aarde. Maar dat is buiten Summer Bay gerekend. Hoe klein het dorpje ook is, de bewoners beleven dagelijks hun portie drama. En al meer dan dertig jaar zit de Vlaamse kijker graag op de eerste rij. Benieuwd naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 14 maart 2022 - aflevering 7554

Onder druk van Sienna probeert Bella Nikau te overtuigen om naar de afterparty te gaan. Op het feestje voelt Bella zich echter al gauw het vijfde wiel aan de wagen, tot Ryder en Chloe opdagen. Alf is het losgeslagen gedrag van Ryder beu en spelt hem de les. Terwijl Tori voorbereidingen treft voor de trouw, lijkt Christian enkel nog geïnteresseerd te zijn in zijn bijna-doodervaring.

Dinsdag 15 maart 2022 - aflevering 7555

Roo stelt Ryder en Chloe voor een ultimatum. Wanneer ze uiteindelijk hun plan uit de doeken doen, zijn Alf en Roo minder enthousiast dan het koppel had gehoopt. Al gauw blijkt het opstarten van een foodtruck financieel onhaalbaar, tot Ziggy plots met een idee op de proppen komt. Christian wil ten volle genieten van het leven, maar botst hierdoor steeds vaker met Tori.

Woensdag 16 maart 2022 - aflevering 7556

Leah vindt steun bij Stephen, ook een gedupeerde van Susie, die net als haar vastberaden is om de oplichtster te traceren. Het gaat van kwaad naar erger met Mackenzie. Dean en Tori proberen haar te overtuigen om professionele hulp te zoeken, maar Mac blijft zich er tegen verzetten. Christian gaat opnieuw aan de slag in het ziekenhuis.

Donderdag 17 maart 2022 - aflevering 7557

Dankzij John slaagt Dean er eindelijk in om enigszins door te dringen tot Mackenzie. Maar zal het genoeg zijn om haar te overtuigen haar leven weer in handen te nemen? Jasmine en Tori maken zich zorgen wanneer Christian niet onmiddellijk reageert op een oproep. Een gesprek met Stephen doet John zichtbaar deugd.

Vrijdag 18 maart 2022 - aflevering 7558

Een nijdige opmerking van Mac geeft Ryder en Chloe een extra boost om van hun foodtruck een succes te maken. Tane is verbijsterd over de keuze van Ari en Mia om samen nog een kindje te krijgen. Ziggy probeert de plooien glad te strijken met Mac. Roo is onder de indruk van Ryder en Chloe.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.00 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!