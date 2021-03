'Home and Away': week 11 (2021) - PREVIEW

Even wegdromen naar warme en zonnige oorden is altijd een goed idee. En dat lukt aardig goed bij je dagelijkse portie van 'Home and Away' op VTM 2. Al is het ook niet altijd rozengeur en maneschijn in Summer Bay. Benieuwd naar wat er komen gaat? Lees snel de preview!

Maandag 15 maart 2021 - aflevering 7341

Alf vangt Marilyn op, die zich schuldig voelt over de toestand van John. Tori vreest ondertussen dat John een beroerte heeft gekregen. Mackenzie weet zich geen raad meer met Tane en Ari. Jasmine raakt steeds meer geobsedeerd door Grace. Nikau heeft het moeilijk nu Gemma en Ben steeds meer naar elkaar toegroeien.

Dinsdag 16 maart 2021 - aflevering 7342

Willow probeert er te zijn voor Jasmine, maar zij blijft zich tegen haar verzetten en neemt vervolgens een ondoordachte beslissing. Mackenzie probeert Ari en Tane te verzoenen, maar dat verloopt niet zoals gehoopt. Tori zet alles op alles om John erbovenop te helpen. Hij wil ondertussen niet dat Marilyn op de hoogte wordt gebracht van de ernst van de situatie. Woensdag 17 maart 2021 - aflevering 7343

Alf vertelt Marilyn dat John niet wil dat ze zich zorgen maakt. Ryder en Evan groeien naar elkaar toe, maar Alf blijft op z'n hoede en heeft het gevoel dat Roo iets voor hem verzwijgt. Jasmine blijft iedereen van zich afduwen, maar Colby laat zich niet zomaar wegjagen. Ziggy is gefocust op haar werk en dat zorgt voor spanning tussen haar en Dean. Donderdag 18 maart 2021 - aflevering 7344

Dean wil er even tussenuit met Ziggy om hun relatie terug op het juiste spoor te krijgen, maar zijn manier van aanpak keert zich tegen hem. Ryder wil dat Alf zijn vader beter leert kennen. Roo stelt zich ondertussen steeds meer vragen bij de aanpak van Evan. Ze dringt er nogmaals bij hem op aan om Ryder de waarheid te vertellen. Maggie slaagt er maar niet in om haar toekomst in handen te nemen. Vrijdag 19 maart 2021 - aflevering 7345

Ryder is van slag na het nieuws over zijn vader en zoekt steun bij Nikau. Maggie is van slag als ze Ben en Gemma samen ziet. Ze besluit de confrontatie aan te gaan, maar dat keert zich tegen haar. Nikau maakt zich zorgen wanneer Gemma niet naar huis komt.