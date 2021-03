'Home and Away': week 10 (2021) – PREVIEW

Even wegdromen naar warme en zonnige oorden is altijd een goed idee. En dat lukt aardig goed bij je dagelijkse portie van 'Home and Away' op VTM 2. Al is het ook niet altijd rozengeur en maneschijn in Summer Bay. Benieuwd naar wat er komen gaat? Lees snel de preview!

Maandag 8 maart 2021 - aflevering 7336

Tussen Ari en Tane gaat het van kwaad naar erger. Zullen ze er ooit in slagen om het verleden achter zich te laten? Marilyn voelt zich eenzaam. Evan vertelt Roo de waarheid over waarom hij nu plots contact opnam met Ryder. Alf en Martha keren terug van hun huwelijksreis.

Dinsdag 9 maart 2021 - aflevering 7337

Alf heeft het gevoel dat zijn hele wereld op z'n kop werd gezet tijdens zijn afwezigheid. Ziggy probeert Maggie op te beuren. Roo raadt Evan aan om Ryder zo snel mogelijk de waarheid te vertellen. Woensdag 10 maart 2021 - aflevering 7338

Alf doet zijn ronde in Summer Bay om op de hoogte te geraken van alle nieuwtjes. Roo praat met Evan en probeert hem te overtuigen om Ryder in te lichten over zijn ziekte. Ziggy moet de knoop doorhakken: blijft ze bij Dean wonen of keert ze terug naar huis om Maggie te steunen? Donderdag 11 maart 2021 - aflevering 7339

Maggie polst bij Ziggy of ze wel zeker is van haar beslissing om terug thuis te komen wonen. Colby en Jasmine proberen de lucht tussen hen te klaren, maar Jasmine wordt kwaad wanneer ze ontdekt dat hij en Willow achter haar rug over haar gepraat hebben. Willow krijgt vervolgens de volle laag. Jasmine zoekt steun bij Tori. Maggie besluit Coco een bezoekje te brengen. Vrijdag 12 maart 2021 - aflevering 7340

Gemma is nerveus voor de housewarming. Ze hoopt dat alles vlot verloopt. Ari zet zijn trots opzij en nodigt ook John uit voor het feestje. Jasmine probeert opnieuw meer betrokken te geraken bij het leven van Grace. Mackenzie zorgt voor spanning tussen Ari en Tane. John wordt onwel en stort in. 'Home and Away', iedere werkdag rond 19.20 uur op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!