'Home and Away': week 10 (2020) - PREVIEW

Zon, zee strand. Het leven in Summer Bay lijkt wel een sprookje. Maar niets is minder waar. De bewoners van het Australische kustdorp hebben ook hun eigen zorgen en problemen. En meeleven kan, elke werkdag op Vitaya. Lees nu de preview.

Deze week in 'Home and Away':

Maandag 2 maart 2020 - aflevering 7123

Colby wil dat Bella bij Irene intrekt, in de hoop dat de spanning tussen hen hierdoor afneemt. Het gaat goed tussen Ziggy en Dean. Nu Jett verhuist naar de stad hoopt Marilyn dat alles snel terug zijn normale gangetje zal gaan.

Dinsdag 3 maart 2020 - aflevering 7124

MMarilyn maakt zich zorgen om John, die zich de situatie van Jett wel heel hard aantrekt. Irene heeft haar handen vol aan Bella. Jasmine en Robbo genieten van hun tijd samen en hun verloving.

Woensdag 4 maart 2020 - aflevering 7125

Tori wordt geconfronteerd met het feit dat Mason door haar stilzwijgen in de gevangenis kan belanden. John wil Jett zo goed mogelijk bijstaan, maar zet zo zijn huwelijk met Marilyn onder druk. Jasmine heeft er moeite mee om haar geluk te omarmen.

Donderdag 5 maart 2020 - aflevering 7126

Moet Mason naar de gevangenis? Marilyn denkt erover na om John en Jett te volgen en definitief naar de stad te verhuizen. Ook bij Brody en Simone lijkt een definitief afscheid van Summer Bay meer dan ooit een optie.

Vrijdag 6 maart 2020 - aflevering 7127

Brody neemt afscheid van Summer Bay. Dean en Ziggy groeien dichter naar elkaar toe, ook al heeft zij het nog steeds moeilijk. Ook Ben en Maggie proberen hun dochter zo goed mogelijk op te vangen.

'Home and Away', iedere werkdag om 19.15 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.