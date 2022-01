'Home and Away': week 1 (2022) - PREVIEW

Droom je ook vaak van goudgele stranden en staalblauwe lucht? Altijd warm, altijd zonnig. Dan kan je iedere weekdag afstemmen op VTM 2 voor een bezoekje aan onze Australische vrienden in Summer Bay. Want met 'Home and Away' verveel je je nooit. Benieuwd? Lees de preview!

Maandag 3 januari 2022 - aflevering 7504

Chloe plant stiekem een etentje tussen Ari en Mia. Mackenzie wacht ondertussen vol spanning op nieuws van Ari. Zal hij voor haar kiezen? Bella is kwaad op Dean omdat hij haar niet betrokken heeft bij zijn voorstel aan Amber en Jai om bij hen in te trekken. Nikau en Bella hebben nood aan wat qualitytime, maar Ryder en Chloe gooien roet in het eten. Martha waagt een nieuwe poging om Kieran te contacteren.

Dinsdag 4 januari 2022 - aflevering 7505

Terwijl Ziggy haar probeert te troosten na haar breuk met Ari, biecht Mackenzie op dat ze zwanger is. Ziggy raadt haar aan om Ari de waarheid te vertellen, maar Mackenzie twijfelt. Het laatste dat ze wil is dat hij naar haar terugkeert uit schuldgevoel. Bella en Nikau bedenken een plan om de rivaliteit tussen Chloe en Ryder een halt toe te roepen. De avond loopt echter anders dan verwacht.

Woensdag 5 januari 2022 - aflevering 7506

Ryder, Chloe, Nikau en Bella zitten vast in een container. Wanneer de deur de volgende ochtend opengaat, wordt duidelijk wie er achter hun ontvoering zit: Paul. Hij belt vervolgens Tane op en eist losgeld voor de vier vrienden. Mia twijfelt of ze haar relatie met Ari nog een kans moet geven. Leah en Justin denken het ideale huis gevonden te hebben. Tori denkt er het hare van.

Donderdag 6 januari 2022 - aflevering 7507

Tane en Ari komen aan op de plaats waar Nikau, Chloe, Bella en Ryder worden vastgehouden en dwingen een confrontatie met Paul en zijn mannen af. In de chaos die daarop volgt slagen de vrienden erin om op de vlucht te slaan. Nadat hij Chloe, Bella en Ryder in Summer Bay heeft afgezet, keert Nikau terug om zijn nonkels te helpen. Ziggy licht Mackenzie in over wat er aan de hand is. Zal ze Ari nog kunnen vertellen over haar zwangerschap? Martha vreest dat Kieran iets met de verdwijning van Ryder te maken heeft en belt hem op.

Vrijdag 7 januari 2022 - aflevering 7508

Dean ontdekt wat er tijdens zijn afwezigheid is gebeurd en zoekt Bella op. Amber trekt verkeerde conclusies wanneer ze Dean en Ziggy samen aantreft. Irene licht Alf en Roo in over wat ze ontdekt heeft over Martha. Mackenzie twijfelt nog steeds of ze haar zwangerschap al dan niet moet beëindigen en is dankbaar voor de steun die ze van Ziggy krijgt.

