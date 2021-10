'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' is terug met een paar verrassende nieuwigheden

Hoe zullen we het zeggen? Kort en bondig: Jens Dendoncker is terug met een nieuw seizoen van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' én krijgt met Jeroen Verdick een vaste sidekick naast zich. De twee kennen elkaar al jaren en zijn goede vrienden. Jeroen verzorgde onder meer het voorprogramma van Jens Dendonckers show Bang van Dendoncker.

Jens groeide de afgelopen jaren uit tot één van de meest geliefde tv-gezichten van Vlaanderen en dat maakte het moeilijk om nietsvermoedende mensen nog incognito te kunnen beetnemen. Daarenboven ging het het afgelopen jaar niet zo goed met hem. Intussen pikt hij de draad weer op, maar hij doet het rustig aan. Jeroen als sidekick bood ook daarop een antwoord.

In 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?', het bekroonde programma dat het genre ‘verborgen camera’ internationaal terug op de kaart zette, verdelen Jens en Jeroen de taken 50/50 om unieke berichten over te brengen aan bekende en onbekende Vlamingen. Van 'Uw voeten stinken' tot 'Ik zie u graag', 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' brengt de boodschap op een manier die de persoon in kwestie niet snel zal vergeten.

De afgelopen maanden werd in het grootste geheim gewerkt aan candids met onbekende én bekende Vlamingen, onder andere voor deze rubrieken:

The Evil Twin is terug! Samen met scoutsleider Jeroen Verdick, gaan de tweelingzussen inmiddels op pad als scoutsmeisjes die op ruiltocht zijn, en ze weten verdacht veel over de persoon bij wie ze aanbellen. Zo willen ze hun ei ruilen voor iets dat de man in kwestie wel kan missen, bijvoorbeeld die dure koersfiets met volledige uitrusting waar hij nog maar 2 keer op gereden heeft.

En dan is er ook Bomma Mariette. Zij slaat graag een praatje met een man die haar doet denken aan haar overleden echtgenoot. Hij heeft dezelfde ogen en dezelfde stem en, toevallig of niet, hij had óók al jaren beloofd om een tuinhuis te bouwen. Allemaal heel schattig, tot blijkt dat Mariette een ontsnapte delinquente is die haar man vermoordde omdat hij dat tuinhuis nooit heeft afgewerkt. En meer nog: ze staat op het punt om haar misdaad te herhalen… Hoe zal ik het zeggen? Euh… Help?!

De hooligans maken plaats voor de Single Ladies: 'zatte wijven op vrijgezellentocht' die een zorgvuldig geselecteerd persoon in de eerste plaats intimideren maar hem/haar uiteindelijk een grote emotionele en hartverwarmende dankjewel bezorgen vanwege een geheime boodschapper.

Elke aflevering sluit af met een bekend persoon die een boodschap krijgt van een dichte vriend of familielid. Voor Staf Coppens werd er helemaal naar Zweden afgereisd. Hij speelt constant zijn sleutels kwijt en daar wil zijn broer Maarten iets aan doen. Maar eerst was het tijd om Nora Gharib eens goed te grazen te nemen. Haar twee zussen zijn het beu dat ze altijd en overal te laat komt. Beiden worden met hun slechte gewoonte geconfronteerd en wel op een manier die ze niet snel zullen vergeten…

'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' werd meermaals wereldwijd bekroond, onder meer op de International Emmy Awards in New York met een Emmy voor 'Non-scripted Entertainment'. Het vorige seizoen haalde een marktaandeel van 37,4% (op VVA 18-54, live+uitgesteld).

'Hoe Zal Ik Het Zeggen?', vanaf maandag 8 november om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.