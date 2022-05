Hoe lang kan Gerben onopgemerkt meefietsen met Wout van Aert?

Foto: VTM GO - © DPG Media 2022

In de derde aflevering van 'Security Checkers', die vanaf vandaag te bekijken is op VTM GO, trekt Gerben Tuerlinckx zijn koerspak aan. De challenge of the day? Onopgemerkt meefietsen met twee bekende nationale koerswedstrijden: de Omloop Het Nieuwsblad en de Waalse Pijl.