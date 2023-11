Hoe gaat het nu met de patiënten uit 'Kinderziekenhuis 24/7'?

10 maanden na haar operatie is Sofia-Maria nog steeds volop aan het revalideren. Maar al het zware werk krijgt resultaat, want haar stappatroon is al veel beter dan voor de operatie.

De kleine Céril is eindelijk thuis na een ziekenhuisopname van 4 maanden. Intussen is hij al een flinke baby die het zeer goed doet. Emma is goed hersteld van haar stembandoperatie. Ze is minder hees en verslikt zich nog maar zelden. Ook bij Seppe was zijn borstkasoperatie een succes. Hij heeft nu meer zelfvertrouwen en is zeer tevreden met het resultaat. Ilyan krijgt nog steeds dagelijks zijn spuitje met groeihormoon en mag nu overdag vrij rondlopen zonder rugzak. Enkel ’s nachts loopt de kunstmatige voeding nog via een katheter en maagsonde.

Gabriella komt een bezoekje brengen aan het ziekenhuis. Ze is intussen goed hersteld van haar operatie aan de luchtpijp. Ellen heeft haar handen vol met haar drieling in huis, maar krijgt hulp om alles in goede banen te leiden. Carol is goed bevallen van haar dochtertje Emma. Het is nog afwachten welke gevolgen de foetale chirurgie op lange termijn heeft. Soufiane komt nog steeds naar het nierdialysecentrum. Hij wacht nog steeds op de juiste donor voor een niertransplantatie. Mattis had lymfeklierkanker, maar zit in de laatste fase van zijn genezing. Eline heeft ook lymfeklierkanker, maar haar stamceltransplantatie heeft niet aangeslagen. Ze krijgt binnenkort een nieuwe stamceltransplantatie. Mano is intussen 16 jaar geworden en heeft dat goed gevierd. Hij heeft zijn behandeling achter de rug en geniet nu ondanks de zware diagnose ten volle van het leven.

'Kinderziekenhuis 24/7', dinsdag 14 november om 21.20 uur op VRT 1.