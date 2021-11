Hoe aantrekkelijk is de 'verboden pikante slaapkamer' van Margriet Hermans in 'Ze Zeggen Dat?'

Ze zeggen dat iets aantrekkelijker wordt als het verboden is, dat je harde schijf wissen voor verkoop niet volstaat, dat een lucifer wonderen doet in een stinkend toilet, dat een ezel zich geen twee keer stoot aan dezelfde steen en dat spaghetti beter smaakt de dag nadien. Dit volledige rijtje aan 'Ze Zeggen Dat's' wordt donderdag vakkundig getest door Dina en Andy.

En om de eerste case nog aantrekkelijker te maken, krijgen ze versterking van Margriet Hermans en Kürt Rogiers.

Is iets wat verboden is écht aantrekkelijker?

Men zegt dat iets wat verboden is aantrekkelijker wordt. Maar klopt dat ook echt? Om dit te testen schakelt Dina de hulp in van Margriet Hermans. Zij nodigt 20 nietsvermoedende figuranten uit bij 'haar thuis' voor de opnames van een nieuwe videoclip met - niet toevallig - de titel 'We Zijn Verboden' Speciaal voor de gelegenheid kreeg de zogeheten slaapkamer van Margriet een extra pikante makeover van Dina. 'Dit lijkt helemaal niet op mijn slaapkamer', lacht Margriet.

Tijdens de opnames van de clip krijgt elke figurant de kans om stiekem binnen te gluren in het liefdesnest van Margriet. De ene helft krijgt expliciet de vraag om niet in de kamer te kijken, terwijl er aan de andere helft niets wordt gezegd. Wie kan zich bedwingen en bij wie wekt de verboden kamer een onweerstaanbare nieuwsgierigheid op? De videoclip zelf kent alvast een vurig eind want Kürt Rogiers speelt de minnaar van Margriet en dat geeft vonken en vuur in die ene pikante 'verboden' slaapkamer…

'Ze Zeggen Dat' je harde schijf wissen voor verkoop niet volstaat

'Vandaag smijten we ons dagelijkse leven op onze laptop, smartphones, harde schijven, enzovoort. Maar soms zijn die aan vervanging toe en dan gaan we deze tweedehands aanbieden. Ze zeggen dat gegevens makkelijk terug te vinden zijn, ook al denk je dat je ze gewist hebt', steekt Andy van wal. Maar klopt dat ook echt? Om dit uit te testen tikt Andy verschillende tweedehands laptops, harde schijven en SD-kaartjes op de kop. Die lege en geformatteerde schijven laat hij vervolgens binnenstebuiten keren door een databedrijf. Zijn alle sporen naar de vorige eigenaars daadwerkelijk gewist of ontdekt Andy dingen die het daglicht eigenlijk niet mochten zien?

Doet een lucifer wonderen in een stinkend toilet?

Om deze licht ontvlambare theorie te testen heeft Andy slechts drie dingen nodig: propere sanitaire voorzieningen, een paar spetterende gerechten die de darmflora stimuleren en last but not least, proefpersonen die een grote boodschap met heel Vlaanderen willen delen voor de wetenschap. Wat werkt het best om de geur van een toiletbezoek te maskeren: een luchtverfrisser, een lucifer of een aansteker? Dat antwoord mag Andy zelf gaan opsnuiven.

'Ze Zeggen Dat', donderdag 18 november om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.