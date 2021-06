Historische tv in 'Tien Om Te Zien: De Zomer Van 1992' - VIDEO

Nu zondag 27 juni om 19.55 uur bij VTM flitst 'Tien Om Te Zien' de kijkers terug naar het jaar 1992. De aflevering van vorige week was goed voor 598.000 kijkers en 35,3% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

In de zomer van 1992 brachten Hans de Booij en Wannes Van De Velde samen een versie van 'Lichtjes Van de Schelde' van Bobbejaan Schoepen uit. Het werd een prachtig duet van deze helden van de kleinkunst dat iedereen stil krijgt. Ook Bart Peeters staat perplex: 'Dit is iets heel speciaals! Wannes Van de Velde stond ervoor bekend dat hij nooit op televisie wou komen, nooit. En dan om de één of andere onverklaarbare reden is hij wel naar 'Tien Om Te Zien' gekomen. Dit is écht historische tv!'

Nog in 1992 maakt Yasmine haar debuut als presentatrice van 'Tien Om Te Zie'. Wendy Van Wanten en Right Said Fred zorgen voor een hete zomer en er worden speciale 'Tien Om Te Zien'-treinen ingelegd om de talloze fans in Blankenberge te krijgen.

