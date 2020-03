Hippies en Salt 'n Peppa in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Het wordt alweer bijzonder spannend deze week in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'. De hobbykokduo's gaan de laatste week van de Mijn Keuken-fase in, waarbij ze een 3-gangenmenu bereiden in hun eigen keuken.

Op donderdag 2 april valt het doek over een duo van deze tweede groep. De overige vier duo's gaan door naar de battles, samen met de vier duo’s van de eerste groep.

Aflevering 9 op dinsdag 31 maart

'Hippies' Wendy (40) en Dominique (41) uit Zelzate

Welkom in 'Hippies' en meteen ook welkom bij het oudste koppel in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'. Wendy en Dominique zijn al 26 jaar een liefdevol koppel en hebben drie kinderen. Dominique ontpopte zich de laatste weken als een spraakwaterval aan tafel. De vraag is of hij ook zo mondig zal zijn in de keuken. Voor het hoofdgerecht kiest het koppel voor wijting, waarbij de miniscule graatjes van de vis vakkundig verwijderd worden met een epileerpincet. De wijting wordt geserveerd met curryrisotto, preiringen en pestoroom.

'Je vliegt van Italië naar de Noordzee, dan vlieg je naar India en dan ga je in de polder een preitje halen', analyseert Sergio. Of hij en de andere gasten aan tafel al deze verschillende smaken appreciëren, is nog maar zeer de vraag.

Aflevering 10 op donderdag 2 april

'Salt 'n Peppa' Kim (27) en Charlotte (32) uit Beerse en Merksem

Kim en Charlotte leerden elkaar 10 jaar geleden kennen via hun partners en zijn sindsdien hartsvriendinnen. Charlotte heeft Jamaicaanse roots en dat wordt verwerkt in de gerechten, waaronder geitenvlees met curry, rijst, butternut en bakbanaan. Eerder gaf Sergio al aan dat hij quinoa ‘niet te vreten vond’ en vanavond is het opnieuw prijs: 'Ik heb 1 keer geit gegeten en dat was niet te vreten.' Maar Marcelo deelt geenszins zijn mening: 'Het laat me terugdenken aan mijn kindertijd in Brazilië.'

Zal Salt ‘n Peppa de Turkse Toets van Ayse en Lorenzo van de troon stoten? Of is er een sprankeltje hoop voor Charlotte en Charlot dat dit duo het minder goed zal doen dan zij? Vanavond is de laatste keer dat de duo’s punten kunnen geven. Zullen ze beoordelen op smaak of spelen ze het tactisch? En welk duo zal deze groep moeten verlaten?

Start van de battles met gastjury Piet Huysentruyt, Sofie Dumont, Anne-Sophie Breysem en Loïc Van Impe

Vanaf dinsdag 7 april is het tijd voor de volgende fase in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant': de battles. In tegenstelling tot de eerste tien afleveringen waarbij de duo's thuis kookten, werd deze fase opgenomen in een impressionante battleruimte.

De inzet van de battles is een ticket naar de volgende ronde en het openen van een eigen restaurant. Deze fase zal door de maatregelen rond het Coronavirus op een later tijdstip opgenomen en uitgezonden worden.

'Mijn Keuken Mijn Restaurant', dinsdag 31 maart en donderdag 2 april om 20.35 uur bij VTM.