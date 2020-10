Het wordt gezellig in 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home': paarden, zwembad én vlinders?

Vier vrouwen aan kunnen is één ding, een paard op durven, dat is duidelijk een ander paar mouwen. Op maandag 5 oktober breekt het angstzweet paardenboer Dries uit wanneer zijn vier lieftallige logees hem vriendelijk verzoeken zelf ook eens op een paard te rijden nadat hij hen eerst rijles gaf.

Blijkt dat de paardenpensionhouder liever met beide voetjes op de grond staat. 'Stallen uitmesten is ook ons ding niet Dries, maar wij hebben het ook gedaan he. Dit is een beetje flauw', probeert Eva hem te overtuigen. 'Hij had al 100 keer gezegd: ‘ik ga niet op een paard’! Maar als we met vier vrouwen zijn, zal het toch moeten', lacht de 24-jarige dame uit Knokke-Heist.



Op de boerderij van Bart start de dag met een plonsje in zijn zelf aangelegd zwembad. Wanneer Bart en Céline een moment alleen zijn, speelt Dagmars onzekerheid haar weer parten. Terwijl Dagmar haar hart uitstort bij de akker- en varkensboer, gaat Lotte de confrontatie aan met Céline.



Ook David en Veerle moeten hun aandacht verdelen en dat is niet altijd naar de zin van de vrijgezellen. Zij willen immers zoveel mogelijk quality time alleen met hun boer. In Dilsen-Stokkem doet iedereen zijn best om Veerle te imponeren, maar Thibaut nog net dat tikkeltje extra. Hij grijpt elk moment aan om Veerle te versieren en dat ontgaat de andere mannen niet. Wanneer Thibaut de boerderij enkele uren moet verlaten omdat hij een belangrijke jumping wedstrijd heeft, zien Nelis, Tom en Raphaël hun kans schoon om hun schade in te halen. Tom neemt de raad van Veerles mama Ann ter harte en probeert de paardenboerin voor zich te winnen. Maar dat loopt helaas niet zo vlot.



Bij David gunnen Muriëlle, Mariska, Sarah en Rebecca mekaar privé tijd met hun perenboer, maar of dat slim is? Muriëlle gaat meteen voor de romantische aanpak.



'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home', maandag 5 oktober om 20.40 uur op VTM en ook te (her)bekijken op VTM GO.



