Het weer wordt koud en guur. Gelukkig is er weer 'Winteruur'!

Of de fans van 'Winteruur' er iets mee te maken hebben, is niet bekend, maar de Europese Commissie heeft alleszins beslist dat het winteruur ook de volgende jaren behouden blijft. En dus maakt Wim Helsen zich op voor een zevende seizoen van zijn gewaardeerde miniprogramma waarin hij boeiende mensen uitnodigt om een tekst te komen voorlezen die hen inspireert, ontroert, aan het lachen brengt of om een andere reden raakt. Waardoor we meteen ook henzelf beter leren kennen.

Topseizoen

Mensen die het kunnen weten, voorspellen nu al dat dit misschien wel het beste seizoen ooit wordt. Dat ligt vooral aan een heleboel nieuwe en spectaculaire gasten, maar ook aan de wijze hond Swami Bami en natuurlijk aan de enige echte Wim Helsen. Want al wat goed is, blijft. Never change a winning Wim!

In dit zevende seizoen kiest Wim zijn gasten opnieuw uit met zorg. Mensen die hem opvallen, prikkelen, inspireren, uitdagen of interesseren. Comedians, schrijvers, dichters, theatermakers, kunstenaars uiteraard. Maar ook wetenschappers, muzikanten, bedrijfsleiders, architecten, sportmensen, opvallende televisiepersoonlijkheden of andere boeiende mensen.

'Winteruur' wordt dit jaar op maandag 1 november ingeluid door dichteres Delphine Lecompte. Op dinsdag 2 november is Bent Van Looy te gast en op woensdag 3 november schrijfster Ibe Rossel. Op donderdag 4 november is er geen' Winteruur' wegens voetbal.

In de tweede week zijn de gasten sportpresentator Aster Nzeyimana (8/11), actrice Katrin Lohman (9/11), televisiemaakster Lidewij Nuitten (10/11) en actrice Ruth Bequart (11/11).

In de 'boekenmaand' november komen naast de hierboven genoemde schrijfsters ook nog een aantal andere auteurs langs: Paulien Cornelisse (16/11), Geert Mak (29/11), Moya De Feyter (30/11).

Verder ontvangt Wim dit seizoen onder meer ook Urbanus, Fien Germijns van Studio Brussel, Mathieu Terryn van Bazart, Lisbeth Imbo van 'De Zevende Dag', Steven Van Gucht van corona, theatermaker Jaouad Alloul, kunstenaar Rinus Van de Velde, actrice Sachli Gholamalizad, bisschop Bonny en nog vele anderen.

Van boek tot begrafenistekst

Allemaal brengen ze een tekst mee die die voor hen een bijzondere betekenis heeft: een korte passage uit een boek, een supporterslied of begrafenistekst, een trouwbelofte, een gedicht, een citaat uit de bijbel, een stuk uit een speech, een songtekst, een spreuk op een muur, een krantenartikel of nog iets anders.

Wim polst naar de reden waarom zijn gasten juist die tekst gekozen hebben, wat ze erin lezen en wat hij voor hen betekent. Biedt hij soelaas, hernieuwde energie en inspiratie? Kunnen ze ermee lachen of zijn ze erdoor ontroerd? Door het gesprek leren we zowel henzelf als hun keuzetekst beter kennen. Daardoor krijgt die tekst extra betekenis wanneer ze hem op het einde van de uitzending nog eens opnieuw voorlezen.

Op naar nummer 500

'Winteruur' is een kort programma, maar een met een lange adem: na zeven seizoenen van zo’n 75 afleveringen is Wim begin januari toe aan zijn 500ste aflevering. Wie dan de gast wordt, blijft nog even geheim.

Wie alle uitzendingen van de voorbije seizoenen nog eens wel herbekijken, terecht op VRT NU.

'Winteruur' is een programma van Panenka voor Canvas.

'Winteruur', vanaf maandag 1 november omstreeks 23.00 uur op Canvas of via VRT NU.