Het verhaal van dokter Ombelet in 'Topdokters'

Prof. Willem Ombelet werkt al 30 jaar als fertiliteitsarts in het ZOL Genk. Hij ontwikkelt nieuwe IVF-technieken om zo de behandeling goedkoper te maken in ontwikkelingslanden.

'Als je in Afrika geen kinderen kan krijgen, dan word je uitgesloten door de familie. Er zijn enquêtes geweest waarbij ze aan die mensen vroegen wat ze het liefst zouden willen: geen kinderen of kanker? En dan kiezen ze kanker', weet prof. Ombelet. In de zevende aflevering van 'Topdokters' ontvangt hij een team van embryologen uit Ghana, die zijn techniek willen leren. En ook uit China is er heel wat interesse in de techniek. Een delegatie van wetenschappers en investeerders uit Shanghai is er speciaal voor afgezakt naar Genk.

Prof. Mommaerts opereert in Senegal op het ziekenhuisschip Mercy Ships een man met een grote cyste op zijn oog. De cyste drukt het oog en de onderliggende structuren steeds verder weg, waardoor zijn zicht beperkt wordt. Prof. Mommaerts probeert het oog te redden.

In Oost-Congo komt een hoogzwangere vrouw bij dr. Moreels voor een keizersnede: 'Voor ik naar Afrika vertrok, had ik in mijn opleiding en in heel mijn chirurgische carrière nog nooit een keizersnede gedaan. Het blijft een stressvolle, maar mooie operatie.' Terug in Oostende doet dr. Moreels ook nog vrijwillig consultaties voor Dokters van de Wereld, een NGO die gratis gezondheidszorg geeft aan kwetsbare groepen.

