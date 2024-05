Het veelgeprezen politiedrama 'Blue Lights' keert terug naar BBC First

Na het succes van het eerste seizoen keert het Ierse politiedrama 'Blue Lights' in juni terug naar BBC First voor het tweede seizoen.

Ook de donkere thriller 'Blackshore' speelt zich af in Ierland en gaat in première als onderdeel van BBC First Finds. De misdaaddrama 'Murdoch Mysteries' seizoen 8, dat zich afspeelt in Toronto, maakt het schema van premières in juni op BBC First compleet.

De serie 'Blue Lights', van de makers van 'The Salisbury Poisonings', is onlangs bevestigd voor de productie van nog eens twee seizoenen, nog voor het tweede seizoen te zien is in het Verenigd Koninkrijk. Voor het zover is, keert 'Blue Lights' nu eerst terug voor een tweede seizoen.

Grace, Annie en Tommy zijn niet langer groentjes, maar ontwikkelen zich als politieagenten. Niets kan hen echter voorbereiden op de onrust waarmee ze elke dag te maken krijgen. Een jonge loyalist dreigt de stad over te nemen en de agenten krijgen te maken met een grote bendevete, die uitmondt in een gewelddadige en verwoestende confrontatie.

De nieuwste toevoeging aan BBC First Finds komt van Kate O'Riordan en Daithí Keane, de makers van de populaire misdaadthriller 'Smother'. Ze bundelden opnieuw hun krachten om 'Blackshore' te creëren, een zesdelig Iers misdaaddrama. In een slaperig stadje in het westen van Ierland speelt Lisa Dwan ('Top Boy') de rol van detective-inspecteur Fia Lucey, die terugkeert naar haar pittoreske geboorteplaats om de verdwijning van een vrouwelijke inwoner te onderzoeken.

'Murdoch Mysteries' viert zijn 100e aflevering in het achtste seizoen. Dit seizoen bouwt voort op het succesvolle concept van de veelgeprezen serie. Het brengt meeslepende mysteries, unieke historische elementen uit het begin van de vorige eeuw, slimme uitvindingen en persoonlijke momenten voor elk personage samen. In dit seizoen verkennen inspecteur Murdoch en zijn collega's van alles, van de wereld van korsetten tot de opkomst van de auto.

'Blue Lights' seizoen 2 gaat op vrijdag 14 juni om 21.00 uur in première op BBC First

Een jaar na het einde van seizoen één wordt het stadscentrum van Belfast overspoeld door drugs en geteisterd door straatcriminaliteit. Agenten Grace (Sian Brooke - 'Sherlock'), Annie (Katherine Devlin - Vikings) en Tommy (Nathan Braniff) zijn niet langer naïeve nieuwkomers en beginnen de persoonlijke en psychologische gevolgen te voelen van onophoudelijk en slopend politiewerk.

Na besloten te hebben geen romantische relatie na te streven, richten Grace en Stevie hun energie op samenwerken, wat moeilijker blijkt dan ze hadden verwacht. Ondertussen voelt Annie zich eenzaam en raakt ze in conflict wanneer het nieuwe teamlid, Shane, de grens tussen persoonlijk en professioneel laat vervagen. Helen (Joanne Crawford - 'Line of Duty'), nu inspecteur bij het Blackthorn politiebureau, staat onder enorme druk om de misdaadstatistieken te verbeteren, maar de beperkte middelen zorgen ervoor dat ze een verloren strijd voert.

Te midden van al deze persoonlijke crisissen wordt langzaam de waarheid over de misdaadgolf in het stadscentrum onthuld. Lee Thompson heeft besloten om de absolute macht binnen zijn gemeenschap te grijpen. Hij is slim, strategisch en steeds machtiger, maar zal hij zijn ambities realiseren wanneer zijn activiteiten onder politietoezicht vallen?

BBC First Finds presenteert 'Blackshore' in première op zondag 9 juni om 21.00 uur op BBC First

Lucy Dwan ('Top Boy') schittert als inspecteur Fia Lucey in het Ierse misdaaddrama 'Blackshore'. Nadat ze naar huis terugkeerde om een lokale verdwijning te onderzoeken, komt Fia verontrustende geheimen en diep begraven trauma's tegen. Het pittoreske stadje Blackwater is misschien een pastoraal tafereel voor sommigen, maar het is een hel op aarde voor Fia.

Geconfronteerd met disciplinaire aanklachten voor het aanvallen van een gewelddadige crimineel, is Fia met tegenzin teruggekeerd naar het stadje dat ze vele jaren eerder heeft verlaten. Ze onderzoekt de recente verdwijning van hotelhouder Roisin Hurley, een zaak waar iedereen vreemd genoeg terughoudend tegenover staat. Nadat het lichaam van Roisin uit een meer is gehaald, komen er duistere geheimen naar boven. Wie beschermde Roisin? Was ze slachtoffer van seksueel misbruik of een sinistere medeplichtige? En zou er een verband kunnen zijn tussen deze schokkende misdaden en de traumatische gebeurtenissen uit de kindertijd van Fia?

'Murdoch Mysteries' seizoen 8 gaat in première van maandag t/m vrijdag om 20.00 uur vanaf 17 juni op BBC First

Het achtste seizoen van 'Murdoch Mysteries' begint met Murdoch (Yannick Bisson) en zijn collega's die te maken krijgen met de nasleep van de brute mishandeling van inspecteur Brackenreid door de gewelddadige O'Shea-broers. Het gebied blijft een twistpunt en gevaarlijke plek terwijl bendes strijden om macht en lokale handelaren afpersen en vermoorden. Ondanks de langverwachte verloving van Murdoch en Ogden worden hun trouwplannen opzijgezet ten gunste van dringendere zaken.

Gaststerren dit seizoen zijn onder meer Kari Matchett ('Elementary') als een mode-icoon wiens korsetten letterlijk dodelijk zijn; David Chilton, auteur van Wealthy Barber en investeerder in Dragons' Den, als financieel adviseur van Brackenreid; Ryan Belleville ('Satisfaction') als een scherpe komiek; Peter Keleghan als spion Terrence Meyers; en Peter Outerbridge, de oorspronkelijke Detective Murdoch in de 'Murdoch Mysteries'-films, als de jeugdmentor van Murdoch.

In juni kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Truelove' elke zondag om 21.00 uur tot 2 juni

'Murdoch Mysteries' elke weekdag om 20.00 uur tot 14 juni

'Catch Me a Killer' elke donderdag om 21.00 uur tot 25 juli

'Father Brown' elke maandag om 21.00 uur tot 22 juli

'Murder in Provence' elke vrijdag om 21.00 uur tot 7 juni

'Grantchester' elke dinsdag om 21.00 uur tot 25 juni