Het stormt tussen Keith en Maxine in 'Gestrand op Honeymoon Island'

Communication is key in elke sterke relatie. Dat geldt des te meer wanneer je met twee, afgesloten van de buitenwereld, op een onbewoond eiland vertoeft.

Dat ondervinden Keith en Maxine aan den lijve in 'Gestrand op Honeymoon Island'. Terwijl het op de vier onbewoonde eilanden - letterlijk - stormt, stormt het ook hevig tussen Maxine en Keith. Het pasgetrouwde stel raakt verwikkeld in een verhitte discussie, die er stevig in hakt. Slagen ze erin de brokken te lijmen? Heeft ook deze wolk een zilveren rand en komen ze hier sterker uit?

'Gestrand op Honeymoon Island', dinsdag 4 april om 21.55 uur bij VTM 2.