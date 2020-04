'Het Parket': geterroriseerd door een 9-jarig kind

Jeugdmagistrate Lies zet zich in een nieuwe aflevering van 'Het Parket' aan een case van een jongen van 9 jaar, die door psychische problemen al weken lang onhandelbaar is.

De ouders zijn ten einde raad, maar nergens is er plek om de jongen op te vangen: 'Hij heeft zijn vader bedreigd met de dood met een mokerhamers, messen gegooid, de mama geslagen én zijn 12-jarige zusje proberen te wurgen.' Lies ziet daarnaast ook een meisje van 16 jaar op haar bureau. Zij gaat al twee jaar niet meer naar school en daar moet dringend iets aan veranderen.

Substituten Inge en Bernadette buigen zich over een moordzaak. Vorige nacht is een man om het leven gebracht. Ze blijven met een hoop vragen en mysteries achter, dus moet de autopsie uitsluitsel brengen. 'De daders hebben de sleutel van de zaak, maar of ze die geven en of het de juiste sleutel is, dat is nog iets anders', vertelt Bernadette.

Procureur des Konings Myriam heeft een afspraak met een jonge moeder. Zij sloeg op een feestje met een fles op het hoofd van een andere vrouw die haar man probeerde te versieren. Jeugdmagistrate Femke heeft 12 nieuwe dossiers met minderjarige daders. Eén van hen maakt het wel heel erg bond en het parket vraagt dan ook om hem te berechten als een volwassene voor de correctionele rechtbank.

'Het Parket', dinsdag 28 april om 20.35 uur op VIER.