Het kattenkwaad van Bart Peeters en zijn broer Stijn in 'Later Als Ik Groot Ben'

Bart Peeters. Ooit was hij klein en in zijn hoofd is hij eigenlijk nooit groot geworden. Dat hij ook als kind al een ontembare fantasie had, blijkt wanneer Eric Goens hem meeneemt naar zijn lagere school in Boechout in 'Later Als Ik Groot Ben'.

Daar wordt Bart herinnerd aan de mooie avonturen die hij beleefde met zijn broer Stijn. Zoals die keer toen de twee 'ridders' een 'coup' wilden plegen op het gemeentehuis van Boechout. 'We zijn met onze stokpaarden en een zelfgemaakte uitrusting naar het gemeentehuis getrokken. Daar is toen iets verschrikkelijks gebeurd. Terwijl wij als koele ridders ten strijde trokken keek de gemeentesecretaris uit het venster en gunde hij ons een glimlach. Einde revolutie. Het grootste fiasco uit mijn leven.'

Een fantasie van zuster Ladislas die met een haagschaar de tong afknipte van kinderen die te veel praatten. Zo startte de schoolcarrière van Bart Peeters. Op die valse noot na beleefde Bart een bijzonder gelukkige jeugd. Dat vertelt hij wanneer hij de Jan Frans Willemschool in Boechout binnenstapt. 'Wie ik ben geworden, is binnen deze muren bepaald', klinkt het. Meester Jos Verhoeven en schoolkameraden Emiel en Rudy blikken terug op zijn kinderjaren. 'Bart was een modelleerling, één uit de duizend', aldus meester Verhoeven. “'ij had enorme verhalen en was altijd bezig over ridders en Noormannen', vult Emiel aan.

Dat Bart een geboren entertainer is, was toen al duidelijk. Zo tekende hij op de speelplaats de hele ronde van Frankrijk na, maakte hij van zijn garage een zelfgemaakt poppentheater en voerde hij een levensgevaarlijke circusact op met zijn broer Stijn. 'Er zat een soort massaspektakelmaker in mij', vertelt Bart. 'Stijn ging heldhaftig voor de dikke eiken in onze tuin staan en ik gooide met plastic messen. In het begin althans. In onze lagere schooljaren waren dat plots messen met punten, the real thing. Ons moeder heeft toen moord en brand geroepen.' Stijn: 'Bart was mijn rots in de branding, ik vertrouwde hem volledig. Als hij zou zeggen 'Stijn, ik ga je nu in twee zagen', dan was ik daar gaan liggen.'

'Dat Bart zanger en presentator zou worden had ik niet zien aankomen. Wel dat hij ooit de directeur van zijn eigen circus Peeters zou worden', vertelt klasvriend Rudy. 'Ik ben de clown van circus Peeters', pikt Bart in, 'Mijn broer is de directeur. Mijn leven is pas om de rails gekomen toen ik besefte dat je niet clown en directeur tegelijk kan zijn.' En ook Bart ontsnapt niet aan het grote proefexamen waarmee Eric de schooldag afsluit.

