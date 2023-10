'Het Huis' met William Boeva: 'Ik heb geluk gehad dat ik niet ben vergooid'

William Boeva is de tweede gast van Eric Goens in 'Het Huis'. De stand-upcomedian legt voor het eerst zijn ziel bloot en toont zich van zijn meest ongeziene kant.

Op eigenzinnige wijze vertelt William over de horroroperaties in zijn jeugd, zijn strijd voor meer inclusie en de oneindige liefde voor zijn vader.

Eric pikt William op bij hem thuis in Antwerpen. Met veel trots toont William meteen zijn mancave. 'Dit is toch meer een kidscave', lacht Eric terwijl William zijn uitgebreide collectie aan gameconsoles en figuurtjes toont. 'Dat is nostalgie. Dat geeft me mijn jeugd terug. En de passie is er nog altijd', bekent William. Vooraleer ze richting 'Het Huis' vertrekken, haalt William nog snel wat spullen uit zijn Maserati. 'Ik denk dat ik de enige gehandicapte in België ben die met een Maserati rijdt. Voor mij is dat een sociaal statement. Het is precies alsof ik enkel met een Renault Kangoo zou mogen rijden', lacht William.

Vader John

Bij aankomst in 'Het Huis' trekt William richting de fotokamer, waar hij een foto van zijn overleden vader ziet. Papa John was financieel directeur, maar was tijdens WO II vooral de rechterhand van verzetsstrijder en oprichter van de Witte Brigade Marcel Louette. Die verzetsgroep hield zich tijdens de oorlog bezig met spionage, onderduiken, smokkel en de sabotage van onder andere spoorwegen. Williams vader was de boodschapper van Louette en smokkelde geheime berichten van de ene verzetsstrijder naar de andere.

Hoewel zijn achtergrond niet te linken valt aan wie William vandaag is, lijkt William toch hard op zijn vader. 'Mijn vader schopte tegen de dingen waartegen je niet zou mogen schoppen. Eeuwig in het verzet en ik doe hetzelfde met mijn comedy', vertelt William. 'Ik was zijn jongste zoon en was ook de enige zoon naar wie hij luisterde. Op zijn sterfbed zei hij dat ik een show over hem moest maken en vooral de slechte dingen moest vertellen, omdat de mensen daar het meest mee lachen. Toen besefte ik dat hij heel goed wist wat ik deed. Er vielen toen heel veel puzzelstukjes in elkaar voor mij.'

Horrorbehandelingen

Tijdens het middagmaal vertelt William uitgebreid over de horrorbehandelingen die hij moest ondergaan. Zijn hele jeugd probeerden dokters hem groter te krijgen. William onderging maar liefst 24 operaties, waarbij telkens opnieuw een arm of een been werd gebroken in de hoop dat door de extra kalkaangroei zijn ledematen langer werden. Hoewel de pijn onbeschrijflijk was, prijst William zich gelukkig dat er een dokter was die hem kon helpen. 'Zonder die operaties had ik alles in mijn leven moeten aanpassen. Nu gaat het soms gewoon moeilijk', vertelt hij. 'Ik ben dankbaar dat die behandelingen bestonden. Maar deugd deden ze niet.'

Ondanks het feit dat William niet elke sportproef kan uitvoeren, trekt hij na het middagmaal toch met volle moed naar de sportkamer. 'Ik zou de sportkamer kunnen ontlopen, maar waarom zou ik dat doen? Dat zou als vluchten aanvoelen voor mij', zegt hij.

IQ-test

In de kinderkamer praat William uitgebreid over zijn schoolcarrière en het gebrek aan inclusie in het onderwijs. Zo moest hij een IQ-test afleggen vooraleer hij aan het middelbaar mocht starten. 'Ik had 92%, maar ik moest de test opnieuw doen, omdat ze niet zeker waren. Zo gaan we in dit land om met mensen met een beperking', zegt William. 'We sturen veel meer kinderen naar het buitengewoon onderwijs dan eigenlijk nodig is. En dat is ook niet goed voor kinderen zonder een beperking. Want hoe moeten zij leren omgaan met kinderen met een beperking als ze hen nooit zien? We hebben er al heel veel kinderen mee vergooid. Ik heb geluk gehad dat ik niet ben vergooid.'

Hoe verliep Williams eerste show? Waarover voelt hij zich schuldig? Hoe heeft William zijn vriendin versierd? Waarvan droomt hij nog? En wie is zijn opvallende verrassingsgast? William doet in 'Het Huis' zijn opmerkelijke levensverhaal uit de doeken en laat geen enkele anekdote onbesproken. En dat zijn er veel, heel veel.

In de volgende afleveringen ontvangt Eric Goens in 'Het Huis' Thuis-acteur Mathias Vergels, tv-figuur Stephanie Planckaert, zangeres Coely, schrijver Herman Brusselmans, journaalanker Riadh Bahri en premier Alexander De Croo.

