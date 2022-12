'Het Huis' met Pedro Elias: 'Ik ga op alles in en toch ben ik een broekschijter'

Programmamaker Pedro Elias is de tweede gast van Eric Goens in 'Het Huis'. De grappigste Catalaan van Vlaanderen toont zijn ware, kwetsbare innerlijk.

Eric pikt Pedro op met zijn oldtimerbusje in Antwerpen. Bij aankomst doet een opgewekte Bonnie, Pedro’s dochter, de voordeur open. Niet veel later komt ook de rest van de uitbundige kroost erbij. 'Uw mama had me gewaarschuwd dat dit geen normale familie is', zegt Eric als hij Pedro ziet. 'Disfunctioneel, maar sociaal aanvaardbaar, hoop ik', antwoordt Pedro.

Larousse Médical

Voor het eerst in de geschiedenis van 'Het Huis' is het niet Eric die de gast rondrijdt, want Pedro wil zelf het oldtimerbusje besturen. Met volle snelheid vertrekken de twee uit Antwerpen. Al moeten ze toch nog even terugkeren, omdat warhoofd Pedro zijn portefeuille en gsm is vergeten.

Bij aankomst in 'Het Huis' komen Pedro’s eerste opmerkelijke neuroses naar boven. Hij spuit zijn parfum in de slaapkamer, rangschikt al zijn verzorgingsproducten in de badkamer en poetst uitgebreid zijn tanden. Nadat zijn ritueel voltooid is, trekt hij naar de woonkamer, waar hij de gezondheidsencyclopedie ‘Larousse Médical’ vindt. 'Mijn papa was een notoire hypochonder en las dit elke ochtend om te zien welke kwaaltjes hij die die dag had', verduidelijkt een verbaasde Pedro. 'Het gaat hier een emotionele rollercoaster worden.'

Papa

In de fotokamer hangt de stamboom van de familie Elias. Pedro breekt voor het eerst als hij de foto van het familiegraf in de Pyreneeën ziet, waar ook zijn papa ligt. Raar maar waar: Pedro is er na de begrafenis nooit meer geweest. 'Ik kan het niet', vertelt hij geëmotioneerd. 'Als ik ernaartoe ga, besef ik dat hij echt dood is. En ik heb zijn overlijden nog niet aanvaard.'

​Pedro lijkt hard op zijn vader. Alles wat hij zelf is, vond hij ooit niet leuk bij zijn vader. 'Als kind heb je structuur nodig. En ik zeker. Papa gaf me alles, veel liefde vooral, maar geen structuur', zegt Pedro. 'Ik heb altijd alles anders willen doen dan mijn papa, maar ik deed het uiteindelijk op dezelfde manier.'

​Tijdens het middageten vertelt Pedro over de vele wereldreizen die hij op jonge leeftijd heeft gemaakt, toen het leven nog een groot doolhof was. 'Ongetwijfeld zijn er mensen die hun leven hebben uitgestippeld. En dat werkt voor hen. Bij mij is dat niet zo, maar het werkt óók', zegt hij. 'Ik ken geen rust. Ik ga op alles in, zolang het maar avontuurlijk is. En toch ben ik een broekschijter.'

Hypochonder

Het middagmaal is nog niet verteerd of Pedro moet al de bevreesde sporttest ondergaan. Een uurtje later geeft Eric zijn rapport af. Net als zijn vader is Pedro een hypochonder. Hoe gaat hij om met de resultaten?

Die hypochondrie zorgt vaak voor onrust. Niet alleen bij hem, maar ook bij zijn vrouw Evelien. 'Soms was het niet meer leefbaar. Ze moest me constant geruststellen. Toen onze zoon Rover leukemie had, moest ze voor twee patiënten zorgen. Ik heb heel veel bewondering voor haar.' In de kinderkamer gaat Pedro dieper in op de vreselijke ziekte van Rover, die ondertussen gelukkig genezen is.

Verrassing bij de frituur

Na de kinderkamer volgt het avondmaal. Maar aangezien Pedro zin heeft in iets vettigs, trekken hij en Eric naar de frituur. Tot Pedro’s grote verrassing staat acteur en boezemvriend Rik Verheye de frieten te bakken. Het is het begin van een bonte avond waarin onder andere het hilarische verhaal over de besnijdenis van Pedro wordt besproken.

Waarom durfde Pedro soms niet buitenkomen toen hij nog columnist was? Door welk misverstand won Pedro een jaar lang gratis frieten en kwam hij voor het eerst op televisie? Wat neemt hij altijd mee op reis? En wat heeft hij nog nooit tegen iemand gezegd? Pedro doet in 'Het Huis' zijn opmerkelijke levensverhaal uit de doeken en laat geen enkele anekdote onbesproken. En dat zijn er veel.

'Het Huis' met Pedro Elias, maandag 19 december om 20.40 uur op Eén.