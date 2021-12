'Het Huis' met Ingeborg Sergeant: 'We moeten het leven vieren'

Voor de laatste keer dit seizoen ontvangt Eric Goens een bekende Vlaming in 'Het Huis'. De eer is weggelegd voor niemand minder dan Ingeborg Sergeant. Het televisie-icoon zet haar showbizzknop uit en toont zich van haar meest ongeziene kant. Soms spiritueel, soms grappig, vaak aandoenlijk mooi.

Temperamentvolle moeder

Eric pikt Ingeborg op bij De Evolutie, haar yoga- en meditatiecentrum in Brugge. Hij overvalt Ingeborg meteen met een opvallende bekentenis. 'Ik heb iets vreselijks ontdekt', zegt Eric. 'De godin van mijn jeugd is vijfenvijftig jaar geworden. Ik dacht dat Ingeborg eeuwig vijfentwintig bleef.' Ondanks het feit dat ook zij ouder wordt, blijft Ingeborg goedgezind en prettig gestoord. Dat bewijst ze opnieuw in deze aflevering.

Toch moet ze bij aankomst in het huis al even slikken als het lievelingslied van wijlen mama Leontine wordt afgespeeld. 'Ze zong dit lied op elk familiefeest. Dat was haar lied. Gelukkig kan ik er al naar luisteren zonder te wenen.' Ingeborg erfde haar moeders temperament en verwezenlijkte eigenlijk haar dromen. 'Zij mocht van de nonnen in de verpleegstersschool niet naar audities gaan. Net daarom heeft ze tegen al haar kinderen gezegd dat ze moesten doen waar ze zin in hadden.'

Bedscène

Ingeborgs televisiecarrière begon in 1989 met een bedscène in het muziekprogramma 'Zapp', dat ze met Peter Van den Begin presenteerde. Nadien ging het snel: 'Blind Date', 'All You Need Is Love', 'Schuif Af',… Ingeborg was plots overal. 'Het was leuk, maar veel te veel. Tien jaar lang heb ik alleen maar gewerkt. Ik zei tegen alles ja, omdat ik dacht dat ik een korte carrière ging hebben. Ik was doodop en heb toen gevraagd om mijn contract op te zeggen.'

Ingeborg besloot trager te gaan leven en begon met yoga en meditatie. Toch is het een spreidstand die niet altijd even makkelijk is. 'Mijn man Roland en zoon Robin zijn enorm kritisch. Maar ze zien wel dat het mij gelukkig maakt.' Toch is Ingeborg er bijvoorbeeld rotsvast van overtuigd dat ze zonder meditatie het overlijden van haar moeder niet had aangekund. 'Ik ga anders met het leven om. We moeten het leven vieren.'

Mieke Mouse

In de kinderkamer blikt Ingeborg terug op haar hectische jeugd. Ze groeide op in een kroostrijk gezin met vijf kinderen. Eigenlijk hadden dat er zelfs zes moeten zijn, want Ingeborg had nog een oudere zus. Het meisje heette ook Ingeborg, maar overleed op haar vijfde toen een auto haar aanreed. Anderhalf jaar na het ongeval werd 'Ingeborg II' geboren. 'Ik was de baby die de wonden kwam helen. Ze hoopten dat moeke dan niet meer verdrietig zou zijn. Eigenlijk kwam het gestorven kindje terug.'

Hoewel ze dezelfde naam kreeg als haar overleden zus noemde niemand haar ooit Ingeborg. 'Ze noemden me al heel snel Mieke Mouse, naar Mickey Mouse. Ze bleven dat ook doen, wat heel verwarrend was. Op een bepaald moment heb ik iedereen toch gevraagd om me Ingeborg te noemen. Maar voor mijn broers en mijn zus is dat nu nog altijd moeilijk.'

Wanneer Ingeborg uit de kinderkamer komt, stapt ze met lood in de schoenen naar de keuken. Ze heeft namelijk een bloedhekel aan koken. Gelukkig is zoon Robin de verrassingsgast en is hij wél een goede kok. Na het avondmaal brengen de MNM-dj en zijn moeder een muzikale ode over 'Het Huis'. Het wordt de ideale afsluiter van dit zevende seizoen.

