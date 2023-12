'Het Huis' maandag met Riadh Bahri

Eric Goens ontvangt in de zevende aflevering van 'Het Huis' Riadh Bahri. 'Het Journaal'-anker verschijnt steeds fris en fruitig op het scherm, maar draagt een aangrijpend levensverhaal met zich mee.

En zijn intrede in 'Het Huis' wordt een van de opmerkelijkste ooit in de geschiedenis van het programma.

Vliegtuigen

Eric pikt Riadh op in zijn appartement in hartje Brussel. 'Ik ben echt strontnerveus en heb niet geslapen', bekent Riadh. 'Ik heb het gevoel dat ik op vakantie ga. Precies alsof ik er maandenlang naar uitgekeken heb. Positieve stress met een heel klein beetje gezonde angst.'

Voor ze naar 'Het Huis' trekken, maken Eric en Riadh nog een omweg. Als kind wou Riadh Martine Tanghe of piloot worden. Hij volgt momenteel een vliegopleiding en in zijn appartement staat zelfs een heuse vluchtsimulator. Daarom verrast Eric hem met een vlucht in een sportvliegtuigje. Vanaf de vliegclub in Grimbergen vliegen Riadh en zijn piloot in een rechte lijn razendsnel naar 'Het Huis'. 'Het valt zeker niet vaak voor dat de gast hier sneller is dan jij?', lacht Riadh wanneer hij Eric aan de poorten van 'Het Huis' opwacht.

Mentale voorbereiding

Bij aankomst in 'Het Huis' krijgt Riadh het meteen moeilijk wanneer hij Everywhere van Fleetwood Mac door de boxen hoort galmen. 'Ik had me nochtans zo voorgenomen om niet te wenen', lacht ​ hij. 'Dat nummer zegt alles over me en doet me ook aan mijn man denken.'

Riadhs rugzak zit boordevol emotionele verhalen waarover hij vaak praat, maar zelden écht iets over zegt. In 'Het Huis' toont hij zijn ware innerlijk. 'Ik kwam hier binnen en voelde dat hier iets in de lucht hangt door de geschiedenis van wie hier al geweest is. Ik heb me wel mentaal voorbereid, want dit is een plek waar het niet erg is om jezelf te zijn.'

Vader Kamel

Riadhs familieverhaal is ingewikkeld. Vader Kamel, moeder Diane en hun vier kinderen wonen tien jaar in Duitsland vooraleer ze begin jaren 90 terugkeren naar België. Ze belanden in Wetteren, waar het eigenlijk nooit peis en vree zal zijn. Vader Kamel, afkomstig uit een klein gehucht in Tunesië, was een veeleisende, autoritaire man. 'Hij kon je in twee zinnen met de grond gelijkmaken. Hij was verbaal heel sterk, dus je moest opletten wat je deed en hoe je de dingen zei om te vermijden dat die vulkaan zou uitbarsten.'

In de fotokamer gaat Riadh dieper in op de relatie met zijn vader. Papa Kamel had het ook moeilijk met de coming out van zijn enige zoon. 'Onze computer was ooit kapot en een vriend van mijn vader had die hersteld. Toen ik thuiskwam, zat papa in de woonkamer en lag heel de vloer vol met geprinte foto’s van naakte mannen. Mijn surfgeschiedenis als 15-jarige, op zoek naar zichzelf', vertelt Riadh met een krop in de keel. 'En dan stelde hij me de vraag of ik voor de mannen was. Ik ontkende dat en na een paar minuten zei hij: 'Oké, het is goed. Maar als het ooit zo is, ben je hier niet meer welkom'.'

Na de turbulente scheiding van zijn ouders verbreekt Riadh alle contact met vader Kamel. Wanneer zijn vader stervende is, besluit Riadh hem toch nog eens op te zoeken. 'Toen ik de woonkamer binnenkwam, lag hij in de zetel en was hij onherkenbaar. Hij woog nog veertig kilo. Hij stond recht, pakte me vast en zei: 'Sorry, het spijt mij'. Maar wat hem speet, weet ik niet. Ik heb daar een uur gezeten en zelfs op de rand van de dood hadden wij niet de mogelijkheden om met elkaar te praten.'

Zus Raoudha

Alsof de rugzak van Riadh, en bij uitbreiding van het gezin Bahri, nog niet zwaar genoeg was, wordt bij Riadhs zus Raoudha op veertienjarige leeftijd leukemie vastgesteld. Op haar achttiende overlijdt ze, veel te jong. Tijdens het middagmaal vertelt Riadh over hoe haar dood hem voor het leven getekend heeft. Ondanks de vreselijkheden probeert hij haar overlijden toch enigszins positief te bekijken.

'Ik zeg vaak dat ik heimwee heb naar dat moment. Dat is ook een van de mooiste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Ik ben voor een groot deel het product van wat er die dag gebeurd is', legt Riadh uit. 'Zonder de dood van mijn zus zou ik een totaal ander mens geworden zijn. Zonder de dood van mijn zus zouden zoveel andere dingen niet gebeurd zijn. Daar ben ik zo van overtuigd. Maar dat is mijn manier om de dood van mijn zus zin te geven. Want je kan zo’n gebeurtenis anders geen zin geven. Als je het geen zin geeft, is het zinloos en verschrikkelijk.'

Wie is zijn verrassingsgast? Voor welke professionele redenen heeft hij ooit zijn vader getelefoneerd? Heeft hij na al die jaren begrip voor zijn papa? Wat waren Riadhs eerste opvallende woorden tegen zijn echtgenoot Niels? Hoe scoort hij op de sportproef? En hoe is de band met zijn moeder? Je komt het allemaal te weten in 'Het Huis'.

