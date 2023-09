'Het Grote Gelddebat' op zoek naar antwoorden en concrete tips

Foto: VTM - © DPG Media 2022

September is voor velen de duurste maand van het jaar. In 'Het Grote Gelddebat' helpt VTM NIEUWS u besparen met zoveel mogelijk concrete tips en antwoorden op uw vragen. Wil u weten of het nog de moeite is om zonnepanelen te plaatsen, hoe u het best snoeit in uw verzekeringen en of u al een elektrische auto moet kopen?

Dinsdag 19 september draait het om geld bij VTM NIEUWS. Uw geld. Voor het eerst staat een topbankier oog in oog met minister Van Peteghem. Stef Wauters en Birgit Herteleer zoeken het antwoord op uw vragen, met experts en concrete tips.

'Het Grote Gelddebat', dinsdag 19 september om 21.40 uur bij VTM.