Het emotionele verhaal van Romy in 'The Sky is the Limit'

Romy en haar mama hebben hun zaakjes op orde, maar dit was vroeger anders. Ze denken nog vaak terug aan de jobs die ze vroeger moesten doen om rond te komen.

'Dat eerste fabriekske waar je zo geweend hebt als je onder de bloem hing heel de tijd', aldus mama van Romy.

Romy heeft haar vader niet meer gezien sinds haar twaalf jaar en daar heeft ze het nog steeds heel moeilijk mee. 'Ik weet gewoon niet wat ik hem misdaan heb, hij heeft mij afgezet met mijn valiesje. Je moet niet meer bellen ik kom je toch niet halen.'

Seka en Christian zijn terug van hun reis naar LA en gaan terug aan de slag. Christian start zijn dag altijd om 6.00 uur, hij staat er namelijk op om elke ochtend zijn werknemers zelf binnen te laten, uit respect voor zijn werknemers.

Frederik had een ongelooflijke band met zijn oma en denkt nog elke dag aan haar, maar over zijn moeder horen we hem nooit iets vertellen. 'Er zijn vroeger dingen gebeurd waardoor ik de beslissing heb genomen, dat het beter is dat onze wegen scheiden', aldus Frederik.

