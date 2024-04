'Het Digitale Dilemma': van homo sapiens naar techno sapiens?

Het ultieme schrikbeeld van AI is natuurlijk gekoppeld aan robots, die dan in een mum van tijd te slim, te snel en te krachtig worden en ons finaal gaan uitroeien en vervangen.

Klaar. Al zijn we eigenlijk zelf al een beetje in robots ah veranderen want onze smartphone maakt van ons allemaal een cyborg. Of wat te denken van BCI’s (brain computer interfaces), hersenimplantaten die door AI-technologie mensen opnieuw kunnen doen spreken of na verlamming terug doen lopen. De convergentie tussen mens & machine is onomkeerbaar geworden. Wanneer komen de robots of zijn ze hier al? Pakken ze al onze jobs af of laten ze alleen rotjobs over? Gaan we samen aan de toekomst werken of gaan ze ons vervangen, of gaan we die technologie aanwenden om een verbeterde versie van onszelf te worden?

