Herhaalt de geschiedenis zich in 'The Voice van Vlaanderen?'

Under pressure of niet, doorzingen is de boodschap. Zondagavond wagen 9 gloednieuwe talenten hun kans in 'The Voice van Vlaanderen'. Onder hen ook Celine (20 jaar) uit Bocholt.

Zij kwam in de talentenjacht terecht via haar zus, die in een eerder seizoen auditie deed. Ze was zo overweldigd toen coach Alex Callier zijn stoel draaide, dat ze plots vals begon te zingen. Celine heeft nu dus maar één missie: 'Niet vals zingen als de coaches zouden draaien!' Ze wil coaches Natalia, Koen Wauters, Jan Paternoster en Mathieu Terryn vanavond doen draaien met 'Door De Wind' van Miss Montreal. Slaagt ze in haar missie of herhaalt de geschiedenis zich?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

'The Voice van Vlaanderen', elke vrijdag om 20.35 uur en zondag om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO. Ook voor de afvallers is er hoop dankzij vijfde coach Laura Tesoro. Kijkers kunnen haar traject volgen in de exclusieve spin-off 'The Voice Comeback Stage', elke zondag om 21.15 uur op VTM GO.