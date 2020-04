'Helden van Hier: Corona' over situatie in de woonzorgcentra

Afgelopen maandag, 13 april, volgden 693.351 kijkers (32.9% marktaandeel, VVA 18-54, live+uitgesteld) in 'Helden van Hier: Corona' hoe het Hasseltse Jessa ziekenhuis aan haar maximumcapaciteit toekwam.

Hoewel de piek in het aantal ziekenhuisopnames bereikt lijkt te zijn, toont de aflevering van nu maandag 20 april om 21.45 uur hoe een nieuwe doos van Pandora open vliegt: het aantal overlijdens in de woonzorgcentra is veel hoger dan verwacht.

Voor de bewoners in de woonzorgcentra is het aanpassen: zij zien hun vertrouwde verzorgers nu achter pak en masker. Verzorgster Lisa werkt op de COVID-afdeling van het woonzorgcentrum in Wichelen. Lisa en haar collega Sonja wekken bewoonster Marceline. Die heeft 20 dagen in het ziekenhuis gelegen en wil nu echt wel terug naar haar vertrouwde kamer. De verzorgsters kunnen haar nog geen antwoord geven: ze weten niet wanneer ze de COVID-afdeling mag verlaten. In het woonzorgcentrum in Lubbeek stelt de huisarts ondertussen enkele harde cijfers voor op het schepencollege: 12 overlijdens en nog 2 mensen die palliatief verzorgd worden.

Viroloog Marc Van Ranst skypet met de Koning. Die vraagt zich af hoe het staat met het vaccin waaraan gewerkt wordt in het Rega Instituut. Professor Neyts en zijn team zijn er volop mee bezig en ze krijgen de eerste resultaten binnen. Het vaccin zal broodnodig zijn om de ouderen te beschermen tegen het virus als de maatregelen weer wat losser worden.

Intussen zet heel Vlaanderen zijn beste beentje voor: modeontwerpers maken patronen voor mondmaskers en schorten, jeneverstokerijen hebben zich toegelegd op ontsmettingsalcohol en een producent van sportkleding maakt mondmaskers. Toch ziet blijkbaar nog niet iedereen de ernst van de situatie in: op de dijk in Oostende is het voor de politie bijna onmogelijk om de zonnekloppers uit elkaar te houden.

De aflevering sluit af met de beslissing die de Nationale veiligheidsraad afgelopen woensdag, 15 april 2020, heeft genomen.

'Helden van Hier: Corona', maandag 20 april om 21.45 uur bij VTM.