'Helden van Hier: Corona': land telt af naar versoepeling maatregelen

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Morgen, maandag 4 mei, is er om 21.45 uur weer een nieuwe aflevering van 'Helden van Hier: Corona'. Terwijl het land begint af te tellen naar de versoepeling van de maatregelen op 4 en 11 mei, blijft de corona-epidemie voor de zorgverstrekkers en patiënten een harde realiteit.

Hoewel de cijfers qua ziekenhuisopnames stabiliseren, zijn verschillende patiënten in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis nog altijd even ziek. Dokter Ilse De Pauw, anesthesist-intensivist, gaat langs bij een patiënt die net uit zijn coma is ontwaakt. De man weet niet waar hij is en heeft nauwelijks een idee van wat er gebeurd is. Er wacht hem nog een lange revalidatie. Voor Dr. De Pauw is het duidelijk: deze crisis is nog niet voorbij. Toch maakt het ziekenhuis zich voorzichtig op om de niet-COVID-diensten weer op te starten. En dat zorgt voor enige bezorgdheid bij het personeel. Ze vrezen dat het nu enorm zwaar zal worden. Het operatiekwartier gaat weer open, terwijl de COVID-afdelingen moeten blijven draaien.

Dat de crisis nog niet voorbij is, blijkt ook bij begrafenissen De Ras. Begrafenisondernemer Wendy heeft er een gesprek met een vrouw wiens vader en moeder overleden zijn. Wendy en Jill moeten voor het eerst sinds de start van de coronacrisis een dubbele uitvaart organiseren voor beide ouders tegelijk.

Marc Van Ranst komt ondertussen aan bij de VTM-nieuwsdienst, waar hij van Dany Verstraeten verneemt dat er een compromis gesloten is over de heropstart van de scholen. Terwijl hij in de nieuwsstudio zit, start de persconferentie van de Veiligheidsraad. Vanaf 4 mei start de exit uit de lockdown. Marc Van Ranst geeft duiding: we moeten onder de 100 ziekenhuisopnames per dag geraken, anders zullen de afbouwmaatregelen niet kunnen doorgaan. In het REGA Instituut neemt Marc Van Ranst samen met collega’s Elke en Valentijn een videoboodschap op. Ze merken dat mondmaskers vaak verkeerd gebruikt worden: FFP2-maskers met ademventiel zijn ongeschikt om andere mensen te beschermen als je zelf mogelijk besmet bent.

Bekijk hier het resultaat:

Ook de psychologische impact van deze crisis mag niet onderschat worden en dat heeft thuisverpleegster Flora zelf ondervonden. Na drie weken werken is ze gecrasht. Ze kampte met angstaanvallen en heeft twee dagen in bed gelegen. Flora trekt zich op aan haar tweede job als vroedvrouw en bezoekt een jong koppel dat net bevallen is. De kindjes houden haar overeind, want baby’s zijn nieuw leven.

En ook voor Julie en haar vriend is er nieuw leven op komst: Julie gaat bevallen met een keizersnede. Haar grootmoeder Jacqueline zit in het rusthuis in Affligem. Na de keizersnede vertelt Julie haar het grote nieuws via skype: achterkleindochter Ellie is geboren. Enkele dagen later volgt er nog een verrassing voor oma Jacqueline: met een smoes brengt verzorger Franky haar tot bij het raam, waar ze oog in oog staat met haar achterkleinkind. Jacqueline kan haar geluk niet op.

'Helden van Hier: Corona', maandag 4 mei om 21.45 uur bij VTM.