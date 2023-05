'Helden van het Internet' over National Rape Day, de dag waarop verkrachters mogen doen wat ze willen

24 april, de dag waarop verkrachters straffeloos hun gang mogen gaan. Althans toch volgens heel wat kanalen en content creators op TikTok die waarschuwen voor National Rape Day.

Uiteraard gaat het hier over fake news, even wansmakelijk als beangstigend, maar de boodschap blijft duidelijk wel hangen bij kinderen. In de derde aflevering van 'Helden van Het Internet' praat Eric Goens met enkele kinderen die met fake news op TikTok geconfronteerd worden en hoe ze daar mee om gaan. Hij zoekt ook naar antwoorden, want wie lanceert zulke hardnekkige desinformatie en waarom?

'Karrewiet'-presentator Jelle Mels: 'Iets wat beangstigend is, dat blijft aan je kleven. Vaak gaat het eigenlijk gewoon over rule number 1 op TikTok: zoveel mogelijk bereik hebben en zoveel mogelijk likes en comments genereren. Video’s die je bang maken, die je aandacht triggeren doen het sowieso goed op dat vlak.'

En een nieuwe aflevering betekent ook een nieuwe karrenvracht aan haatcomments. Eric trekt de baan op en gaat op zoek naar de personen achter deze comments. Daarnaast gaat hij ook op bezoek bij een van de favoriete schietschijven online: Jani Kazaltzis. De negatieve berichten gericht aan zijn persoon zijn haast niet meer bij te houden. Dat geldt ook voor Peter Van de Veire, die met de lancering van het nieuwe ochtendblok op Radio2 voor grote ochtendfiles zorgt op de sociale snelwegen. En hoe reageren kinderen van het 2e leerjaar op online haat?

'Helden van het Internet', maandag 22 mei vanaf 21.00 uur op Play4 en GoPlay.