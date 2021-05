Heel wat nieuws in mei op Cartoon Network en Boomerang!

In mei presenteert Cartoon Network 'Elliott from Earth', een gloednieuwe serie van de makers van Gumball. Wat je in mei nog meer ziet op Cartoon Network n Boomerang lees je hier.

Elliott en zijn moeder Frankie onderzoeken een mysterieuze steen. Hun leven neemt een dramatische wending als ze plots door het universum worden geslingerd en terechtkomen in het Centrium. Daar ontmoeten ze een bonte verzameling aliens uit onbekende delen van het heelal: kikkers die woorden boeren, leraren die ooit slechteriken waren, een cyclops die de toekomst kan zien, wezens met drie hoofden (die constant bekvechten), vormveranderaars, klonen en nog veel meer.

Première: 'Elliott from Earth'

Vanaf maandag 24 mei, elke dag om 16.45 uur

Terwijl ze uitzoeken hoe ze daar zijn beland, wordt het Centrium hun nieuwe thuis en ontmoeten ze nieuwe vrienden. Zo is daar Mo, die lijkt op een dinosaurus uit de oertijd.

Kijk vanaf maandag 24 mei elke dag om 16.45 uur naar de gloednieuwe serie 'Elliott from Earth'. Alleen bij Cartoon Network!



Special: 'Ben 10 - Ben Gen 10'

Zaterdag 22 mei om 10.45 uur

(herhaling om 20.40 uur en op 23 mei om 6.00 uur)

Ben ontmoet de jonge Rex die op de vlucht is voor de vijandige organisatie Providence. Er volgt een reeks misverstanden en een gevecht met Hex om de wereld te beschermen tegen een defecte Omnitrix, die ervoor zorgt dat de wereldbevolking geïnfecteerd wordt met Alien-DNA.

Nieuwe afleveringen van 'Teen Titans Go!'

Vanaf 10 mei, elke weekdag om 17.35 uur

De Teen Titans – Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven zijn terug met gloednieuwe, hilarische avonturen in 'Teen Titans Go!'. Stap in de wereld van deze superhelden en beleef avonturen die uiteenlopen van het redden van de wereld tot aan het samenwonen zonder volwassenen, en alle grappige momenten daar tussenin. Eén ding is zeker met deze Titans: ze staan altijd klaar voor avontuur!

Raadsel oplossen met Scooby en zijn vrienden!

Vanaf 3 mei, elke dag om 15.00 uur

'Scooby-Doo en de Mystery Inc. bende zijn weer terug met tal van nieuwe avonturen in een moderne setting en met een humoristische twist! In 'Scooby-Doo en Raad de Clou' komen gloednieuwe, spannende mysteries langs die moeten worden opgelost. Verschillende beroemdheden maken hun opwachting, waaronder Sia, Sherlock Holmes, Batman en Wonder Woman!

Bekijk de nieuwe afleveringen vanaf 3 mei elke dag om 15.00 uur, alleen bij Boomerang!

Nieuwe afleveringen van 'Grizzy en de Lemmings'

Vanaf 10 mei, elke dag om 18.25 uur

Terwijl Grizzy het zichzelf makkelijk heeft gemaakt in het huis van de boswachter midden in de Canadese bossen, laten de Lemmings hem maar niet met rust. In 'Grizzy en de Lemmings' zetten de op het eerste gezicht schattige en onschuldig lijkende Lemmings de boel op zijn kop. Het huis wordt omgetoverd tot een waar pretpark door de Lemmings, die Grizzy maar niet met rust willen laten.

De gloednieuwe afleveringen van 'Grizzy en de Lemmings' zie je vanaf 10 mei elke dag om 18.25 uur bij Boomerang.