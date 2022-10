Heel wat comedy dit najaar op Streamz

Dit najaar mogen we ons verwachten aan heel wat comedy op Streamz, zowel van eigen bodem als van over de oceaan. De Vlaamse streamingdienst brengt de beste comedy shows die dit jaar door Vlaanderen tourden nu ook naar het scherm, zoals Xander De Rycke, William Boeva, Jade Mintjens en nog veel meer.

Maar ook de Amerikaanse Yvonne Orji ('Insecure') kon niet ontbreken. Met de volgende zaalshows op Streamz lach je je dit najaar een bult:

Xander De Rycke - Bekend & Bescheiden (12 oktober 2022)

In zijn meest persoonlijke voorstelling tot nog toe vat Xander samen wat iedereen gemist heeft de afgelopen jaren. Want, mocht u er nog aan twijfelen, Xander is zeker bekender geworden. Toch is hij nog steeds dezelfde bescheiden jongen gebleven.

Verwacht een spervuur aan observaties en verhalen uit zijn eigen leven die toevallig wel heel herkenbaar klinken. Verloren liefde, gevonden familie, een behaald rijbewijs en een tripje naar de Efteling. Ze passeren allemaal de revue. Bekend & Bescheiden is Xanders beste voorstelling en hij zou niet willen dat je deze mist. Bescheiden als hij is. Daarom kan je die vanaf volgende week ook bekijken op Streamz.

Jan Jaap van der Wal - III-ième (1 november 2022)

Jan Jaap Van der Wal staat opnieuw in het theater. Geen lange tour deze keer, maar kort en krachtig. Na twee seizoenen de gebeurtenissen in Vlaanderen te hebben gefileerd in De Ideale Wereld trakteert hij ons opnieuw op een theatershow live op het podium.

Na ‘De Nieuwe Belg’ en ‘Schoon’ is het tijd voor zijn derde exclusief Vlaamse voorstelling. In zijn nieuwste show ‘III-ième’ ontdekken we de eerste barsten in zijn relatie met Vlaanderen. De relatie is nog steeds vurig, maar nu en dan duiken er kleine irritaties op. Hij aanvaardt ze wel, maar het is tijd om er eens over te praten. Dit is het laatste luik in zijn trilogie. We waren getuige van zijn ontdekkingstocht doorheen Vlaanderen. Prille verliefdheid evolueerde naarintense liefde tot een zoektocht naar een passend evenwicht. Na een grondig gesprek in ‘III-ième’ komt alles terug in orde.

Yvonne Orji - A Whole Me (2 november 2022)

Yvonne Orji, de Emmy-genomineerde actrice met Nigeriaanse roots, keert terug op het podium waar haar debut special halt hield. Opgevoerd en gefilmd in downtown LA, neemt Orji het publiek mee in een therapiesessie. Ze heeft het over haar veranderende kijk op en ervaringen met universele thema's die we allemaal tegenkomen, zoals de wrede realiteit van daten, volwassen worden en waarom jongens betere vrienden nodig hebben. Zo brengt ze wat broodnodige lichtheid in het leven en daten in de moderne tijd, maar vooral ook herkenbaarheid bij het grote publiek. Daarnaast verkent ze haar eigen geschiedenis en geeft ze haar unieke kijk op de complexiteit van opgroeien als kind van Nigeriaanse immigranten.

Orji haar kenmerkende stijl is wederom te zien in de special. Met een mix van stant-up comedy en gescripte scenes, wint ze de harten van het publiek voor zich. Ze heeft een ongegeneerde kwetsbaarheid over zich heen en de combinatie met haar oprechtheid en openhartigheid zorgen ervoor dat haar shows warmte én diepte uitstralen.

Steven Mahieu - Full Contact Tour (2 november 2022)

Na een jaar lang vast te zitten in zijn kooi, is het tijd om uit te breken. Podiumbeest Steven Mahieu is gretiger dan ooit om opnieuw Vlaanderen rond te trekken met zijn 'Full Contact Tour'. Tijdens de eerste reeks van deze tournee was hij al één brok power die zijn publiek ook bij het nekvel greep, dat een mens zich alleen maar kon afvragen welke invloed die lange, ongevraagde pauze zou hebben. Om eerlijk te zijn: Steven wist het zelf ook niet. Maar het resulteerde in een show die nog een pak intenser werd. De vulkaan staat op uitbarsten en in die explosie gaat Mahieu voluit voor de rauwe energie van het moment. Een beginpunt en een eindpunt is er, maar alles wat daartussen gebeurt, wordt een heerlijk onvoorspelbare trip.

Pieter Verelst – Amai (23 november 2022)

Met keihard positivisme, knotsgekke sketches en ontroerende bespiegelingen treedt comedian en acteur Pieter Verelst de wereld tegemoet. Na het winnen van Cameretten 2016 tourde hij met zijn succesvolle debuutvoorstelling 'Mijn broer en ik' door Nederland en België. Zijn voorstelling 'Amai' zit opnieuw vol met zijn typische humor en muzikale vondsten. Hij zoomt in op zijn generatie, materialisme, liefde, relaties, angst en wandelende takken. Want amai. Het is toch allemaal wat. Na een tour door Vlaanderen is de show binnenkort ook te zien bij Streamz.

Jade Mintjens – #Eindejaars (31 december 2022)

Bert Gabriëls heeft de kranten definitief neergelegd en geeft de fakkel van zijn #Eindejaars door aan comedy talent Jade Mintjens. De 24-jarige uit het Kempense Westmalle was één van de finalisten van Humo's Comedy Cup en door haar veelzijdigheid ook een vast gezicht in 'De Ideale Wereld'. De stap naar een volledig actualiteitsgebonden voorstelling is dus niet zo groot. En ondanks de negatieve noten die doorgaans weerklinken in het journaal gaat ze proberen om een luchtige, verfrissende voorstelling te maken die toegankelijk is voor een breed publiek.

In #Eindejaars (Samen door 2022) neemt ze het publiek mee op een ludieke reis door 2022, zoals zij het heeft beleeft. In de wereld van vandaag, die steeds meer polariseert, wil Jade duidelijk maken dat we er sámen iets van moeten máken. Om deze boodschap te versterken neemt ze niet alleen haar gitaar mee, maar ook twee muzikanten in de vorm van Remi de Ceuster en Frederik Everaert. Samen maken ze er een wervelend jaaroverzicht van!

William Boeva – B30VA (18 januari 2023)

William Boeva is 30 geworden, maar hij voelt zichzelf wel nog steeds jong. Daar wringt dus het schoentje. Nog niet oud, maar ook niet echt jong meer. Er wordt namelijk zoveel verwacht van iemand die 30 is. Heb je al een huis? Ga je trouwen? Heb je kinderen? Heb je een extra oplader voor je smartphone?

Wat dan met al het leuks dat tot je 29ste wel nog gewoon mocht? Waarom mag je plots niet meer last-minute afspreken met vrienden en in het midden van de nacht take-away bestellen? Waarom is Nintendo-merchandise verzamelen opeens voor kinderen? 'En ja, ik weet ook wel dat die lege pizzadozen buitengezet moeten worden, maar ik heb er een fort mee gebouwd en dat is ook waardevol!' Is zijn leven nu voorbij? Of stelt hij zich aan en moet alles nog beginnen? William voelt aan alles dat hij nu zijn leven echt in handen moet nemen, want het is nog niet te laat! Denkt hij. Het is tijd om afscheid te nemen van de oude Boeva…

Arnout Van den Bossche – Burn Out voor Beginners (15 februari 2023)

Als je denkt dat jij het slecht getroffen hebt op je werk, kijk dan zeker naar de zaalshow Burn-out voor Beginners van Arnout Van den Bossche. Tijdens deze voorstelling maak je kennis met Arnouts verleden op de werkvloer waar hij naar eigen zeggen 'meer komedie moest spelen dan op het podium'. ​ De absurditeit van ellenlange mailconversaties terwijl je collega gewoon naast je zit, procedures die worden opgestart wanneer een printer de geest geeft en het haantjesgedrag van de managers Arnout zag hoe werknemers zich door deze schijnbaar kleine elementen knettergek lieten maken en soms tot burn-outs konden leiden.

Ook Arnout heeft vijf jaar geleden de slag van de hamer gekregen. Het vele toeren voor 'De Relatiefluisteraar' werd hem te veel en hij stond aan de rand van een burn-out. Wat hij zelf jarenlang heeft zien gebeuren rondom hem op kantoor, overkwam hem nu zélf. Na een periode van rust begon hij onderzoek te doen over de thema’s werken en burn-out. Langzamerhand kwam de mentale klik en klauterde hij uit zijn eigen trechter. En toen is er iets constructief uit gekomen: zijn theatershow Burn-out voor Beginners.