Haantjesgedrag, verbodsborden en véél patatjes in een nieuwe aflevering van 'Lady Truckers'

De brandstoftanks zijn gevuld en de motoren ronken terug: op maandag 4 april nemen de straffe 'Lady Truckers' de kijker weer mee on the road. Al heeft die af en toe meer weg van een hindernissenparcours.

En moeten er nog patatjes zijn? Terwijl ervaren rot Saidja heel wat geduld moet uitoefenen wanneer ze een lading aardappelen bij de boer ophaalt, bereidt lachebek Linda - tot voor kort nog aan de slag als maatschappelijk werkster - haar favoriete maaltijd in haar truck: patatjes!

Brenda vertelt over haar jeugd en haar liefde voor Lara Croft:

Brenda, die je meteen herkent aan haar Lara Croft-truck, is dan weer getuige van mannelijk haantjesgedrag wanneer ze een lading bier moet lossen. In de truckerswereld geldt de wet der sterksten en worden vetes blijkbaar uitgevochten door… elkaars zijspiegel eraf te rijden.

Dat ondervindt de stoere Lady Trucker Evelyn aan den lijve. Tijdens de eerste dag van haar opleiding wordt ze meteen zwaar op de proef gesteld wanneer ze een container in hartje Mechelen - een paradijs voor fietsers en wandelaars, maar een nachtmerrie voor vrachtwagenchauffeurs - moet droppen. Een ongeduldige klant voert de druk verder op.

Lady Truckers op tv

Vrouwelijke truckchauffeurs vertellen over hun bijzondere job, over het leven onderweg, het respect dat ze krijgen en het vrouw-zijn in een mannenwereld.

