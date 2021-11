Gynaecologe Marleen Temmerman centraal in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Exacte wetenschap was in de middelbare school niet haar grootste sterkte. Marleen Temmerman was vooral geïnteresseerd in taal, politiek en economie. Toch koos ze op haar 18de voor geneeskunde. Ze wilde per se naar het buitenland om via ontwikkelingswerk iets te doen aan de ongelijkheid in de wereld.

Vandaag, vijftig jaar later, is prof. dr. Marleen Temmerman alom bekend als de gynaecologe die zich wereldwijd inzet voor de gezondheid en de rechten van vrouwen. Ze geniet daarnaast ruime bekendheid als onderzoeker, auteur en beleidsmaker.

Haar carrière begon in Kenia, waar ze aan de universiteit van Mombassa onderzoek deed rond hiv en zwangerschappen. Toen ze met haar gezin terugkeerde naar België, werd ze de eerste vrouwelijke Belgische professor gynaecologie aan de UGent en diensthoofd gynaecologie en verloskunde aan het UZ Gent. Doorheen haar carrière heeft ze op verschillende plaatsen in de wereld meer dan 18.000 geboortes begeleid. In 1994 stond Marleen Temmerman aan de wieg van het International Centre for Reproductive Health, dat reproductieve gezondheid wil verbeteren. Het ICRH heeft projecten in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Europa. Een verwezenlijking waar ze bijzonder fier op is. Marleen werd in 2012 directeur van het Departement voor Reproductieve Gezondheid en Onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in Genève. Na drie jaar verliet ze die topjob om terug te keren naar Kenia, als hoofd van het Departement Gynaecologie en Verloskunde van de Aga Khan University in Nairobi. Haar eerste ambtstermijn van vijf jaar zit er ondertussen op, maar van stoppen is geen sprake. Marleen Temmerman bracht beleidsmakers, wetenschappers, zorgverleners en vrouwenorganisaties samen om de gezondheid van vrouwen overal ter wereld te verbeteren. Mission meer dan accomplished.