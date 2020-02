'Guizenjahen' aan de kust

Met haar 67km lange kustlijn is de Vlaamse Kust een trekpleister voor toeristen, maar ook een echte thuis voor velen. Van maandag 24 februari t.e.m. donderdag 27 februari schuimen Huizenjagers Olivier, Kevin en Eva de kust af voor vier droompanden aan de zee.

Een verkoop start met jezelf en dan pas met een pand. Dat is het motto van Olivier. Hij rolde in de vastgoedwereld dankzij zijn vader, die hem alle kneepjes van het vak leerde.

Kevin is de tweede huizenjager deze week. Hij is altijd op zoek naar het verhaal achter de woning die hij verkoopt. Sinds 2009 zit hij bij Immo Strand en in 2015 nam hij het roer van de vorige zaakvoerder over.

Huizenjager Eva was vroeger airhostess, maar is nu het gezicht van haar eigen immozaak: Vastgoed Vanhoye. Ze werkt van thuis uit om zo werk en privé zo goed mogelijk te kunnen combineren.

Aflevering 1 op maandag 24 februari

Het huis van Leen en Lieven begint te klein te worden. Ze zijn een nieuw samengesteld gezin met vier kinderen en hebben nood aan meer plaats en privacy. Minstens vier slaapkamers en een tweetal badkamers zijn daarom een must. Ze zitten ook graag in de tuin, maar pas op: in hun nieuwe huis willen ze géén inkijk van de buren. Budget: 420.000 euro.

Aflevering 2 op dinsdag 25 februari

De tweede opdracht van deze week komt van twee oude bekenden: Joël en Kurt. Zij schreven zich ook al eens in voor het eerste seizoen van 'Huizenjagers'. Dit keer gaan ze voor een vakantiewoning aan de kust. Hun voorkeur gaat uit naar een trendy appartement op een trendy locatie. Het allerbelangrijkste is een groot terras, waar ze in alle rust aan people watching kunnen doen. Voor hun vakantiewoning hebben ze 300.000 euro over.

Aflevering 3 op woensdag 26 februari

Anthony en Ruth willen graag samen met hun zoontje Léon wat groter gaan wonen. Ze zoeken iets in Veurne, wat meteen ook dicht bij hun werk is. Het huis moet quasi instapklaar zijn met minstens drie kamers en een extra speelruimte voor de kinderen. Op zich geen moeilijke klus, maar er is meer: Anthony wil namelijk graag een grote, hoge loods om aan zijn motors en oldtimers te sleutelen. 400.000 euro is het budget voor de makelaars.

Aflevering 4 op donderdag 27 februari

De laatste opdracht van deze week komt van Annemarie en haar schoonzoon Christof. Momenteel woont Annemarie in Leuven, waar ze enkele kamers ter beschikking stelt op onder andere Airbnb. Daarnaast verhuurt ze ook kamers in een appartement in Westende. Ze wil zich maar wat graag settelen in Oostende. Een leuk appartementje voor zichzelf, mét de optie voor gastenkamers, dat is haar droom van 320.000 euro.

