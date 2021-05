Groot meningsverschil tussen Matthijs van Nieuwkerk en Olga Leyers in 'Popquiz'

Op donderdag 20 mei presenteert Matthijs van Nieuwkerk de eerste halve finale van 'Popquiz'. Hij wordt onder meer bijgestaan door Olga Leyers. Zij is presentatrice en actrice en interviewde tal van artiesten op diverse festivals.

'Maak mij eens jaloers met iemand die je hebt gesproken waarvan ik denk 'Wooooow!'', vraagt Matthijs. Trots noemt Olga 'Anthony Kiedis van Red Hot Chili Peppers'. Maar Matthijs is geen fan: 'Daar vind ik geen bal aan. Anthony kan niet zingen, hij heeft geen goede stem.' Tot grote ontsteltenis van Olga.

De tweede persoon die de teams komt versterken is Rik Verheye: acteur, beroemde callboy en hevige Club Brugge-supporter. Tot zijn eigen grote verbazing stond hij in 2018 naast Willy Sommers op het podium van Pukkelpop maar of hij écht kan zingen, laat hij graag in het midden.

De eerste halve finalisten zijn Ben (26, Gent) en Sarah (28, Gent), twee doctoraatsstudenten uit Gent. Ben drumt, speelde in een band en schrijft een doctoraatsstudie over Spotify. Sarah leerde het Vlaamse publiek Gigi D’Agostino kennen en werd na haar eerste deelname de menselijke Shazam genoemd. Zij nemen het op tegen vriendinnen Laura (28, Kapelle-op-den-Bos) en Joyce (30, Kampenhout). Joyce is begeleidster op een topsportschool, deed ooit mee aan een miljonairsquiz en won… een pizza oven. Laura werkt voor een communicatiebureau en vindt het niet erg wanneer haar vriend naar Rammstein luistert want dan kan ze haar Duits bijschaven.

Deze week spelen de muzikale genieën Senne en Lokko onder andere twee videoclips na, shot na shot, heel letterlijk en op hun eigen hilarische manier.

'Popquiz' met Matthijs van Nieuwkerk, donderdag 20 mei om 20.40 uur bij VTM. De afleveringen van 'Popquiz' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.