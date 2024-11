Grand Slam of Darts dit weekend te zien op VTM 2

Mike De Decker schreef met de World Grand Prix zijn eerste major achter zijn naam, nadat hij in de halve finales als sterkste uit een Belgisch onderonsje met Dimitri Van den Bergh kwam.

Treffen de twee Belgische darttrotsen elkaar opnieuw tijdens de Grand Slam of Darts? VTM 2 zendt van 9 november tot en met 17 november alle matchen van het prestigieuze toernooi met de beste spelers van 2024 - waaronder ook Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker - live uit.

Er strijden in totaal 32 spelers voor de titel en de prijzenpot van in totaal 650.000 pond. Als finalisten van majors in 2024 wisten Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker zich als enige Belgen te plaatsen voor het toernooi. Dimitri door winst op de UK Open, Mike als World Grand Prix Champion. Anders dan bij andere toernooien is er eerst een groepsfase, gevolgd door een knock-outfase. Er zijn acht groepen met vier spelers, waarvan telkens de eerste twee doorgaan. Dancing Dimi speelt als zevende reekshoofd in een groep met tienerfenomeen Luke Littler, qualifier Keane Barry en Aziatische qualifier Lourence Ilagan. De Decker scherpt te pijlen met ex-wereldkampioen Michael Smith, qualifier Jermaine Wattimena en World Cup-finalist Mensur Suljovic. Tijdens de poulefase kunnen kijkers de twee Belgen al zeker drie keer aan het werk zien, telkens tijdens de avondsessies op zaterdag, zondag en dinsdag. Bovendien zouden Van den Bergh en De Decker elkaar tijdens het toernooi op twee momenten in de ogen kunnen kijken. Hoe ver schoppen de Belgen het in dit toernooi en krijgen we opnieuw een Belgisch duel?

De poulewedstrijden van de avondsessie op zaterdag 9 november om 20.00 uur zijn uitzonderlijk te volgen bij VTM 4. De wedstrijd van Mike De Decker is die avond om 23.10 uur wel te volgen bij VTM 2. Alle overige wedstrijden van het toernooi zijn te volgen bij VTM 2.