Gezin Delen ontdekt het voordeel van kopen met bonnetjes in 'Steenrijk Straatarm'

'Steenrijk, Straatarm' start donderdag bij mama Heidi, dochter Davina en hun hondje Titi. Heidi runt een succesvol schoonheidssalon, is therapeute en schrijft ook kinderboeken.

In haar weinig vrije tijd geniet ze samen met haar dochter van hun warme en gezellige thuis in Schilde. Aan een drukke steenweg in Reet woont de familie Peeters. Mama Nacha huurt er een bescheiden rijwoning samen met haar tweeling Aljan en Joran, dochter Amber en hondje Pluche. Na haar scheiding moet Nacha heel wat schulden afbetalen. Bovendien heeft ze een spierziekte waardoor het gezin moet rondkomen van een invaliditeitsuitkering. Ze krijgt van de schuldbemiddelaar 1.000 euro leefgeld waarmee ze naast de huishuur van 775 euro alle andere kosten moet zien te betalen.

Haar weekbudget voor voeding varieert tussen de 30 en de 45 euro voor een gezin van vier maar ze kan ook rekenen op de hulp van verschillende voedselbanken én op de hulp van haar vriendin Kizi die elke zaterdag samen met haar coupons en waardebons uitknipt. Zo ook tijdens het weekend van de wissel. Heidi en Davina gaan samen met Kizi én de uitgeknipte waardebonnen winkelen en Heidi geeft toe: 'Ik ken dat niet, kopen met bonnekes, ze hebben mij dat nooit geleerd. Maar dit is echt een opvoedingsles voor de kinderen en de volwassenen.'

Er kan heel wat aangekocht worden en het resultaat is niet te onderschatten: de eindafrekening bedraagt 7,30 euro i.p.v. bijna 60 euro.