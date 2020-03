Gezellig een glaasje drinken in Dubai in 'The Sky is the Limit'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Het nieuwe kantoor van Guy en Sona wordt vandaag officieel ingehuldigd. In Dubai moet je een vergunning of liquor license hebben om thuis of op feestjes drank te serveren. Als toerist heb je dit gelukkig niet nodig.

Romy doet steeds zelfs al haar aankopen voor de winkel en vandaag gaat ze inkopen in Duitsland. 'Elke week ga ik inkopen, soms 2 keer. Dat inkopen is het begin, als je slecht aankoopt of het valt niet in de smaak bij de klanten.'

De familie Martens vertrekt op vakantie naar hun Zeelandse loft om daar te genieten van wat family time.

Elk jaar organiseert Frederik een dik feest voor al zijn vrienden: Zero Degrees. 'Oude liefde roest niet. Horeca en feestjes geven.'

'The Sky is the Limit', woensdag 11 maart om 20.35 uur op VIER.