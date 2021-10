Geniet in november van deze nieuwe programma's op Cartoon Network en Boomerang!

Foto: © Day One MPM 2021

De Teen Titans - Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven - zijn terug in een splinternieuw seizoen van 'Teen Titans Go!'. De wereld redden en ondertussen huiswerk maken, ruziŽn over wie de was doet en wat er op het menu staat: dat is het dagelijkse leven van de 5 jonge tienersuperhelden die samenwonen zonder ouderlijke supervisie!