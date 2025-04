'Gelukkig Gescheiden' donderdag met Heleen en Geert

De Limburgse Heleen (44) en Geert (44) leren elkaar eind jaren 90 kennen wanneer ze elk met hun school op laatstejaarsreis zijn in Italië.

Een eerste kus in een discotheek in Venetië is de start van een lange relatie. Na de hogere studies gaan ze samenwonen in een huisje in het centrum van Hasselt. Ze trouwen en in 2009 krijgen ze een eerste kind, Ann-Sophie (15), en in 2012 volgt Jonathan (13). Het gezin is compleet, maar 6 jaar later is het voorbij. In 2018 gaan Geert en Heleen met de hulp van een scheidingsconsulent elk hun eigen weg. Ze voeden de kinderen in co-ouderschap op en leven ieder hun eigen leven, maar al vrij snel leert Heleen Koen (50) kennen, die ook al 2 zonen heeft uit een vorige relatie: Noah (17) en Sam (12). En Geert ontmoet Nico (42) via Tinder. Voor de kinderen is Nico eerst een vriend van papa, maar wanneer Geert aan de kinderen vertelt dat Nico eigenlijk meer is dan een vriend, is Ann-Sophie niet verbaasd. Dat had ze al wel door.

