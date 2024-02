Formula 1, GP van Bahrein LIVE op Play Sports

Vrijdag 1 maart barst het nieuwe Formula 1-seizoen los met de Grote Prijs van Bahrein. Dan ontvangt het vaste Play Sports Formula 1-team de kijker weer als vanouds in de studio in Vilvoorde voor ruime analyses en deskundig commentaar: Dennis Xhat, Kris Wauters, Gert Vermersch, Stijn De Weert, Marc Goossens & Sam Dejonghe zijn maar enkele van de ondertussen gekende stemmen & gezichten om onze man in de pitlane, Stefaan Lammens niet te vergeten.