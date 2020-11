Flo Windey en Lize Feryn stappen in de wereld van de BDSM

In aflevering 2 van 'Club Flo' op donderdag 26 november om 21.45 uur bij VTM 2 zoekt Flo Windey samen met actrice Lize Feryn de donkere kelders van het Fetish Café in Antwerpen op.

Daar verdiepen ze zich voor het eerst in de wereld van de BDSM. 'BDSM intrigeert me wel', aldus Lize. 'Gewoon omdat het een wereld is waar ik niets van afweet. Ik wou het wel graag begrijpen.' En dus duiken Lize en Flo de SM-kelder in, waar ze aan den lijve ondervinden hoe de wereld van de lederen zweepjes en het kaarsvet voelt. 'Ik vond lappen uitdelen leuker dan ze te krijgen', is de conclusie van Flo.

Flo volgt Isha tijdens haar herstel van een alcoholverslaving, Femke en Lisa doorbreken het taboe rond vaginisme

Flo gaat in een ontwenningskliniek op bezoek bij de 23-jarige Isha, die nu in herstel is van een alcoholverslaving. 'Twee jaar geleden werd ik opgenomen voor een cocaïneverslaving, nu voor alcohol. Ik ben binnengekomen met 3 promille', vertelt ze. Flo geeft Isha een camera mee om haar evolutie de komende weken te volgen.

1 op de 10 vrouwen heeft ooit pijn tijdens de seks. Sommigen zo erg dat seks niet meer fijn is. Flo vond 2 vrouwen die kampen met vaginisme en daarover getuigen. 'Ik wil het wel, maar… the gates are closed', vertelt de 25-jarige Lisa. 'Ik vind het moeilijk om er iets over te zeggen. Meestal ga ik over mijn grens en zeg ik het pas als ik echt te veel pijn voel.' De 22-jarige Femke beaamt: 'Het is niet dat ik een laag libido heb, ik heb vaak zin in seks. Maar soms gaat het niet. Ik ben al vaak op onbegrip gebotst.' Met klinisch seksuoloog Lotte Loones praat Flo over wat vaginisme juist is en wat eraan gedaan kan worden.

