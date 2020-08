Finale Champions League tussen PSG en Bayern live bij VTM

UEFA Champions League

Nu zondag 23 augustus is het D-day voor Paris Saint-Germain en Bayern München. Beide ploegen nemen het tegen elkaar op in het Estádio da Luz in Lissabon in de finale van de UEFA Champions League.

Wie neemt de felbegeerde beker met de grote oren naar huis in deze corona-editie van het voetbaltoernooi?

In de halve finale leek het Duitse Leipzig niet opgewassen te zijn tegen het sterke Paris Saint-Germain. De Fransen, met sterspeler Neymar in de hoofdrol, waren met 3-0 een klasse te sterk voor Leipzig. Daarmee staat PSG voor de eerste keer in de clubgeschiedenis in de finale van de UEFA Champions League. Ook Bayern München klopte zijn tegenstander Olympique Lyon in de halve finale met 3-0. Gnabry was de uitblinker van de avond met twee doelpunten.

De finale tussen Paris Saint-Germain en Bayern München van de UEFA Champions League is nu zondag 23 augustus live te volgen vanaf 20.35 uur bij VTM en op HLN.be. 'VTM NIEUWS'-sportanker Maarten Breckx ontvangt analisten Marc Degryse en Jan Mulder in de studio. Het wedstrijdcommentaar is van Dirk Deferme.