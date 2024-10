Feniks brengt stomende versie van Crazy In Love in 'The Masked Singer'

Een staande ovatie, een open mond bij speurders Ruth Beeckmans, Aaron Blommaert en Boris Van Severen én een mystery speurder die het plots wel héél warm krijgt: dat is vanavond het resultaat van het stomende optreden van Feniks in 'The Masked Singer'.

Het mag duidelijk zijn: de figuur zet een bijzonder straffe performance neer op Crazy In Love van Beyoncé, in de versie van de film Fifty Shades of Grey. De temperatuur in de studio wordt dan ook flink de hoogte ingejaagd. 'Mijn hart ging echt sneller slaan', reageert de geheime speurder na het optreden. 'Feniks, I love you.' Feniks, Dame Blanche, Labradoodle, Space Babe & Scooter of Zebra: welke vier Masked Singers stoten door naar The Big Bang van volgende week en wie wordt - net zoals met Eekhoorn - onverbiddelijk ontmaskerd?

'The Masked Singer', vrijdag 25 oktober om 20.40 uur bij VTM.