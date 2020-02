Februari is verleidingsmaand bij Vitaya

In februari is het al verleiding wat de klok slaat bij Vitaya. De zender maakt van de woensdagavonden de pikantste van de week met vier sensuele films, telkens om 20.40 uur.

Op woensdag 5 februari wordt de aftrap gegeven met ‘Fifty Shades of Grey’, de eerste film uit de erotische 'Fifty Shades'-trilogie. Zakenman Christian Grey (Jamie Dornan) toont de onschuldige studente Anastasia Steele (Dakota Johnson) alle hoeken van zijn sm-kamer.

Op woensdag 12 februari is er de tv-première van 'Addicted', waarin zakenvrouw Zoe haar perfecte leven op het spel zet voor een affaire. Een week later, op woensdag 19 februari, staat 'Chloé' op het programma, met Liam Neeson, Julianne Moore en Amanda Seyfried in de hoofdrol. In de film schakelt dokteres Catherine een prostituee in om te bewijzen dat haar man vreemdgaat. De verleidingsmaand bij Vitaya wordt op woensdag 26 februari afgesloten met de tv-première van 'Passion', met Rachel McAdams, over de machtsstrijd van verleiding en dominantie tussen twee vrouwen in het bedrijfsleven.

Vanaf 3 februari is er elke maandagavond om 22.25 uur een aflevering te zien van 'Vijf Tinten Verder', de Vlaamse scripted realityreeks over de opwindendste seksuele fantasieën van vrouwen. De woensdagavond is om 22.55 uur weggelegd voor 'Good Girl's Guide to Kinky Sex', de Britse documentairereeks waarin koppels advies krijgen van experts om hun seksleven wat extra pit te geven.

Dubbele portie Ashton Kutcher op Valentijn bij Q2

Ook Q2 waant zich in de Valentijnssfeer. Op vrijdag 14 februari brengt de zender een dubbele portie Ashton Kutcher naar het scherm. De kijkers zien de Amerikaanse acteur én hunk schitteren naast Katherine Heigl in de komedie 'Killers' om 20.35uur, gevolgd door de romcom 'Just Married' om 22.45uur, met Brittany Murphy.