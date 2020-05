'FAROEK' zoekt verdachten van gaybashing

In Antwerpen is een jongeman van 24 het slachtoffer geworden van gaybashing. Hij werd op straat aangesproken door één van drie verdachten. Die volgden hem naar zijn appartement en sloegen hem daar in elkaar.

In 'FAROEK', dinsdag om 21.35 uur, gaat Faroek Özgünes op zoek naar tips. De politie toont bewakingsbeelden van de drie verdachten. De speurders willen proberen om hen met de hulp van kijkers te vinden. Het slachtoffer getuigt anoniem in de reportage. Hij kampt sinds de feiten met angst- en paniekaanvallen en hoopt uiteraard dat de daders gevat kunnen worden.

In Waregem is de politie op zoek naar een gewapende overvaller die op klaarlichte dag toesloeg op de parking van het station. Hij beroofde een man en ging lopen, waarop verschillende getuigen achter hem aangingen. De dader bedreigde enkele passanten met zijn wapen en kon ontkomen. De politie verspreidt nu duidelijke beelden van de verdachte.

In Denderleeuw heeft een treinbegeleidster een slag in het gezicht moeten incasseren van een agressieve reiziger. De man kon geen geldig ticket tonen en schold de treinbegeleidster uit. Met de hulp van de kijkers van 'FAROEK' kan de man hopelijk geïdentificeerd worden.

Verder in 'FAROEK':

- In Sint-Truiden gaat een overvaller aan de haal met de kassa van een Spar. Hij excuseert zich bij de klanten en de kassier.

- In Gent overvallen twee verdachten een man van 25, die na een avond stappen op weg was naar huis. Ze stelen zijn gsm.

- Twee dieven slaan tijdens de lockdown toe in twee supermarkten in Antwerpen. Ze maken duizenden euro’s buit.

'FAROEK', dinsdag 26 mei om 21.35 uur op VTM.