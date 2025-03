Fanfavorieten keren dit voorjaar terug naar BBC First

Kom in maart tot rust met vertrouwde favorieten op BBC First. Beleef het spannende zesde seizoen van 'Unforgotten' of reis mee naar Oostenrijk met het misdaadduo dokter Max Liebermann en inspecteur Oskar Rheinhardt in seizoen vier van 'Vienna Blood'.

BBC First biedt tal van bekende gewaarderde series om van te genieten.

Het zesde seizoen van het succesvolle en geprezen drama 'Unforgotten' keert in maart terug naar BBC First. 'Unforgotten', geschreven door de bekroonde scenarioschrijver Chris Lang ('Innocent', 'The Hook Up Plan'), neemt kijkers opnieuw mee in de emotionele en complexe wereld van onopgeloste zaken.

Ook het vierde seizoen van de spannende misdaaddrama 'Vienna Blood' keert in maart terug. Dit seizoen speelt zich af aan het begin van de 20e eeuw, waar dokter Max Liebermann en inspecteur Oskar Rheinhardt opnieuw samenwerken aan hun gevaarlijkste zaak tot nu toe.

'Murdoch Mysteries' verschijnt opnieuw op BBC First met zijn zestiende seizoen. Terwijl detective Murdoch en Ogden genieten van het gezinsleven, heeft Crabtree Effie Newsome voor het altaar achtergelaten nadat zijn tante een duistere voorspelling deed. Murdoch gebruikt opnieuw radicale forensische technieken, zoals vingerafdrukken en ultraviolet licht, om een reeks gruwelijke moorden op te lossen.

Ontdek meer historische plekken in Groot-Brittannië terwijl experts de geschiedenis en waarde van bijzondere, onverwachte items onderzoeken in 'Antique’s Roadshow', dat terugkeert voor het zestiende seizoen. Daarnaast testen beroemdheden hun kennis in seizoen drie van 'The Weakest Link', met de kans om tot £50.000 voor hun favoriete goede doelen te winnen, gepresenteerd door Romesh Ranganathan.

'Unforgotten' seizoen 6 gaat in première op donderdag 27 maart om 21.00 uur op BBC First

In het zesde seizoen van de meeslepende dramaserie 'Unforgotten' keren Sinéad Keenan ('Doctor Who', 'Being Human') en Sanjeev Bhaskar ('Yesterday', 'The Kumars at No. 42') terug als rechercheur Jess James en rechercheur Sunil ‘Sunny’ Khan. Ze vervolgen hun sterke samenwerking en duiken opnieuw in onopgeloste misdaden, klaar om verborgen waarheden en lang begraven geheimen te onthullen. Sinéad en Sanjeev krijgen gezelschap van Victoria Hamilton ('His Dark Materials'), MyAnna Buring ('The Witcher') en terugkerende castleden zoals Andrew Lancel ('The Thief, His Wife and The Canoe') als Jess’ echtgenoot Steve en Kate Robbins ('Death in Paradise') als haar moeder Kate.

Het seizoen begint met de vondst van menselijke resten op Whitney Marsh. Jess en Sunny worden meteen naar de plek geroepen en laten hun avondplannen achter zich, tot grote ergernis van Jess’ man. Dr. Balcombe. Hij ontdekt dat de resten recent zijn en komt tot een grimmige conclusie: het lichaam werd daar al in stukken gehakt. Met deze nieuwe informatie zetten Jess en Sunny hun zoektocht voort, ervan overtuigd dat andere lichaamsdelen dichtbij moeten zijn.

'Vienna Blood' seizoen 4 gaat in première op vrijdag 21 maart om 21.00 uur op BBC First

Het vierde seizoen van de spannende misdaadserie 'Vienna Blood 'keert in maart terug naar BBC First, van de befaamde scenarioschrijver Steve Thompson ('Sherlock') en regisseur Umut Dağ ('Tatort').

Het is 1909 in Wenen, en de dubbele moord op een wapenhandelaar in politiehechtenis en een hooggeplaatste ambtenaar roept verwarring op in de stad. Dokter Max Liebermann (Matthew Beard – 'The Imitation Game', 'Dracula', 'Magpie Murders') is net terug van een lezing wanneer inspecteur Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer – 'Vorstadtweiber', 'Tatort') hem om hulp vraagt bij mogelijk de gevaarlijkste zaak van hun carrière. Oskar en Max ontdekken een samenzwering die naar de kern van de regering leidt. Zullen de Freudiaanse psychoanalyticus en de detective genoeg doen om een verraadster, bekend als ‘Mephisto’, te stoppen en zo het Oostenrijks-Hongaarse rijk van ondergang te redden? En zullen hun levens ooit nog hetzelfde zijn?

'Murdoch Mysteries' seizoen 16 gaat in première op donderdag 27 maart om 20.00 uur op BBC First

Seizoen zestien van de internationaal geprezen 'Murdoch Mysteries' begint met rechercheur Murdoch (Yannick Bisson) en Ogden (Hélène Joy) die zich settelen met baby Susannah. Maar terwijl hun gezinsleven rustig en gelukkig lijkt, is de realiteit heel anders voor Crabtree (Jonny Harris). Hij liet Effie Newsome in de steek voor het altaar nadat zijn tante voorspelde dat het huwelijk haar dood zou betekenen. Higgins (Lachlan Murdoch) vermoedt echter dat Crabtree’s tante andere bedoelingen heeft en vraagt Effie en Louise Cherry om het verder uit te zoeken.

Andere zaken brengen Murdoch dit seizoen in contact met literaire grootheden als Rudyard Kipling, Edith Wharton en de terugkeer van Lucy Maud Montgomery. Murdoch onderzoekt de dood van een motorliefhebber en krijgt daarbij hulp van de rivaliserende uitvinders William S. Harley en Arthur Davidson. Wanneer een jonge Mennoniet wordt vermoord in een afgelegen gemeenschap, verkleden Murdoch en Ogden zich in eenvoudige kleding om het vertrouwen van de bewoners te winnen en informatie te verzamelen.

Gaststerren dit seizoen zijn onder andere Siobhan McSweeney ('Derry Girls'), die Crabtree’s helderziende tante Oleander speelt, en Christopher Heyerdahl ('Van Helsing') als een stoïcijnse dorpsgezinde ouderling.

'Antiques Roadshow' seizoen 43 gaat in première op maandag 17 maart om 18.50 uur op BBC First

Kringloopwinkels bieden nieuwe vondsten en erfstukken komen tevoorschijn uit zolders. Maar bieden deze voorwerpen meer dan alleen sentimentele waarde? De specialisten van 'Antiques Roadshow', experts in kunst, meubels en verzamelobjecten, bezoeken opnieuw de meest historische en bijzondere plekken van Groot-Brittannië. Zullen de experts het verborgen verleden en de mogelijke waarde van deze bijzondere voorwerpen onthullen?

'The Weakest Link' seizoen 3 gaat in première op vrijdag 28 maart om 18.50 uur op BBC First

Romesh Ranganathan presenteert het derde seizoen van 'The Weakest Link' waarin beroemdheden hun algemene kennis testen om geld in te zamelen voor het goede doel. In deze hartverwarmende show veranderen bondgenoten in rivalen.

Beroemde teams strijden om maximaal £50.000 te winnen voor hun gekozen goede doel. Maar na elke ronde verschijnen er barstjes, gezien rivalen stemmen op degene die zij denken dat het team in de weg staat. De zwakste schakel valt af, totdat er nog maar twee overblijven die het in de finale tegen elkaar opnemen. Deelnemers in dit seizoen zijn onder andere comedians Stephen Mangan en Guz Khan, tv-presentatrice Stacey Dooley en mediapersoonlijkheid Charlotte Crosby.

In maart kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Murdoch Mysteries', seizoen 15 weekdagen om 20.00 uur tot 26 maart

'Death in Paradise', seizoen 14 elke maandag om 21.00 uur tot 7 april

'Antiques Roadshow', seizoen 42 weekdagen om 18.50 uur tot 13 maart

'The Weakest Link', seizoen 2 elke vrijdag en zaterdag om 18.50 uur tot 22 maart