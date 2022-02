'Familie': week 9 (2022) - PREVIEW

Louise is boos op Raven. Hanne en Quinten staan voor een onaangename verrassing. Mathias is razend op Véronique en Lars en Raven naderen een ontknoping. Niko schakelt Cédric in om Mieke te verrassen. Marie-Rose daagt Francesca uit. Jan is in alle staten en Guido voelt zich schuldig. Lars merkt op dat de bewakingsbeelden bij Wolff & Bos op een cruciaal moment verstoord zijn.

Maandag 28 februari 2022 - aflevering 6959

Louise is boos op Raven omdat hij weer in de clinch is gegaan met Cédric. Véronique wil de twee samenbrengen en van Raven excuses eisen. Mieke, Niko en Rudi willen er alles aan doen om de deurwaarder aan huis te vermijden. Hanne en Quinten staan voor een zeer onaangename verrassing.

Dinsdag 1 maart 2022 - aflevering 6960

Quinten is gefrustreerd omdat hij zijn gezin fysiek niet kan beschermen. Mathias verneemt dat Vanessa een kinderwens had en dat Véronique haar daar pijnlijk heeft doen aan herinneren. Hij is razend op haar. Lars en Raven komen dichtbij een ontknoping.

Woensdag 2 maart 2022 - aflevering 6961

Véronique vraagt zich af of zij schuld heeft aan de vele ruzies tussen Cédric en Raven. Bij Lars vindt ze echter geen luisterend oor. Niko komt te weten dat Mieke twijfelt over de passie in hun relatie. Hij schakelt Cédric in om Mieke te verrassen. Marie-Rose daagt Francesca uit.

Donderdag 3 maart 2022 - aflevering 6962

Jan is in alle staten als Francesca vertelt dat Marie-Rose haar heeft bedreigd. Peter heeft zijn twijfels. Nu de datum van haar pensioen vastligt, voelt Jenny zich oud. Lars en Véronique plannen haar feest. Jelle denkt dat het gevaar voor Tony is geweken.

Vrijdag 4 maart 2022 - aflevering 6963

Guido voelt zich schuldig over wat er zich heeft afgespeeld. Jan vangt hem op. De zaak krijgt echter nog een staartje. Hanne is ziek en wil naar huis, maar niemand kan haar brengen. Jan waarschuwt Francesca voor een rechtszaak tegen Marie-Rose. Lars stelt vast dat de bewakingsbeelden van Wolff & Bos op een cruciaal moment verstoord zijn.

