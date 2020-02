'Familie': week 8 (2020) - PREVIEW

Mieke toont zich een waardige verliezer. Véronique is woedend en gaat de confrontatie met Mathias aan. Lars wordt geconfronteerd met een vervelend internetfilmpje. Er breekt een hevige strijd uit bij Fashion. En zit er een dief in het rusthuis?



Maandag 17 februari 2020 - aflevering 6554

Benny slaagt er niet lang in om zijn ongenoegen te verbergen. Cédric betrapt Iris en het nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje. Hanne, Quinten en Mieke hebben het gehad met de stank van Niko's brouwsels. Zjef wordt verrast.

Dinsdag 18 februari 2020 - aflevering 6555

Mieke toont zich een waardige verliezer. Zjef vat ondertussen de koe bij de horens en legt Jan zijn idee voor. Guido vindt het vreemd dat Jonas zijn hart uitstort bij Stefanie. Peter vraagt Iris uit over haar seksuele geaardheid. Véronique reageert woedend op het nieuws van Cédric.

Woensdag 19 februari 2020 - aflevering 6556

Lars maant Véronique aan om zich niets aan te trekken van wat Mathias zegt. Wanneer hij Mathias zelf tegen het lijf loopt, komt het echter tot een heftige confrontatie. Jan ontdekt schade aan zijn wagen en vindt dat Niko die maar moet betalen. Tony denkt met Eulalie de ideale kaartpartner gevonden te hebben voor Alfons.

Donderdag 20 februari 2020 - aflevering 6557

Lars wordt geconfronteerd met een lastige video die op het internet circuleert. In zijn omgeving reageert iedereen geschokt. Mieke vertelt Hanne waarom Lars onder hoogspanning staat. Cédric wil zich bewijzen en haalt daarvoor alles uit de kast. Stefanie denkt na over Jonas.

Vrijdag 21 februari 2020 - aflevering 6558

Hanne en Quinten zijn in de wolken. Cédric brengt verslag uit bij Peter en Mathias, maar die reageren allesbehalve enthousiast. Alfons vertelt Benny dat zijn aftershave is verdwenen. Vanessa vermoedt dat er een dief in het rusthuis zit en deelt haar theorie met Tony. Bij Fashion breekt een hevige strijd uit.

