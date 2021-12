'Familie': week 52 (2021) - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 27 december 2021 - aflevering 6914

Een laatavondwandeling van Lars loopt slecht af. Veronique is doodongerust. Cedrics afkeer voor Raven blijft een verzoening met Kato in de weg staan. Iris heeft een naam in gedachten voor haar baby en probeert Peter te overtuigen. Guido is jarig en wordt verrast door zijn familie en vrienden.

Dinsdag 28 december 2021 - aflevering 6915

Mieke heeft een mooie rol voor Rudi in gedachten op het huwelijk van Lars en Veronique. Zjef reageert enthousiast en rolt als een pletwals over Rudi heen met zijn ideen. Veronique verzwijgt het nieuws over Lars voor iedereen. Iris mag van haar gynaecoloog niet naar de trouw en dat zint haar niet.

Woensdag 29 december 2021 - aflevering 6916

Niko brengt Zjef onbedoeld op het idee om de trouwceremonie van Lars en Veronique samen met Rudi te leiden. Kato blijft Louise pushen om te vertellen op wie ze verliefd is. Louise zelf heeft er genoeg van.

Donderdag 30 december 2021 - aflevering 6917

De trouwdag van Véronique is aangebroken. Jan doet alsof hij ziek is om niet te moeten gaan. Iris daarentegen wil wel gaan en maakt zich klaar voor een blitzbezoek. De Bomma wordt verrast met vuurwerk voor haar verjaardag. 's Avonds lopen de emoties hoog op en duikt er een onverwachte gast op.

Vrijdag 31 december 2021 - aflevering 6918

De personeelsleden van Wolff & Bos hebben voor een verrassing gezorgd voor Véronique en Lars bij hun thuiskomst. Cédric is de dag na de trouw niet te genieten. De familie krijgt nieuws te horen dat inslaat als een bom.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

